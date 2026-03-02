Nicolás Arrieta reveló que habría llegado a sentir atracción por Manuela Gómez en ‘La Casa de los Famosos’

Nicolás Arrieta es un creador de contenido colombiano que ha ganado notoriedad por su estilo frontal, provocador y muchas veces polémico en redes sociales. Hace varios años inició en YouTube, pero ahora su contenido alterna desde reacciones, denuncias de estafas digitales, críticas a otros influencers hasta momentos personales donde habla abiertamente de sus problemas de salud mental y consumo de sustancias.

El bogotano nacido en Cali hizo parte de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, lugar en el logró estar más tiempo de lo planeado, estando casi dos meses encerrado. Sin embargo, fue eliminado después de obtener el porcentaje más bajo: el 7,72% de apoyo, seguido por Tebi Bernal con el 8.03% y Valentino con el 8.88%. Mientras quien se muestra cada vez más fuerte en la competencia es Alexa Torres, ingresando de primeras con el 26.71%, seguida de Karola con el 18.71%, pero Alejandro Estrada y Yuli Ruíz demostraron también tener bastante apoyo.

“De verdad, qué cool, qué cool haber podido mostrar tantas cosas chéveres, poder mostrar la persona que soy. Cambié mi vida por completo y qué genial. Me siento muy contento. Gracias, la verdad, dentro esta toda pesada la vuelta”, expresó en entrevista.

Mientras que ya lo hemos visto volviendo a la cotidianidad, compartiendo con su pareja, amigos y también con excompañeros de la competencia, específicamente con Sofía Jaramillo, quien medio de un live de TikTok le realizó una curiosa pregunta. La caleña le dijo que en caso tal de que no tuviera pareja, a quién de la casa le daría “un besito”, a lo que Nicolás pensó por un minuto para después responder que a Manuela Gómez.

“Al final a la Manuela, para ver si era verdad que le gustaba, no sé si me sobre analizaba pero es curioso. Tenía unas actitudes conmigo muy interesante, raras, sospechosas, yo la tenía re sospechosa, pero también me decía que si me contaba un secreto lo guardaba”.

Si bien las afirmaciones llamaron la atención, lo que se robo el protagonismo fue el aspecto de Arrieta, quien durante no ese tiempo estuvo sin consumir drogas y según los internautas, ya habría recaído. Cabe resaltar, que el exparticipante confesó para Los40 que había llegado bajo estos efectos al reality.

“Cuando me llevaron al hotel estaba vuelto nada (...) Yo no llevo la cuenta porque cuando te cierras a contar y llevo tantos días, es un día a la vez. Yo estoy limpio, pero me dices una fecha como desde la entrada de la casa hasta ahorita y no he consumido (...)”