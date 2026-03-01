Alejandro Estrada y Yuly protagonizaron candente encuentro frente a las cámaras de La Casa de los Famosos

La convivencia dentro de La Casa de los Famosos Colombia ya tiene su primera historia sentimental protagonista. Alejandro Estrada y Yuli Ruiz se convirtieron en el centro de atención del reality tras protagonizar una serie de momentos de cercanía que no pasaron desapercibidos ni para las cámaras ni para los seguidores del programa.

Lo que inicialmente parecía un juego de miradas, coqueteos y complicidad entre ambos participantes terminó evolucionando a un vínculo más evidente. Con el paso de los días, la conexión se fortaleció y la pareja comenzó a mostrarse cada vez más cercana frente a sus compañeros y al público.

El punto de quiebre se dio luego de una cena romántica que Alejandro Estrada obtuvo tras cumplir un reto impuesto por “El Jefe”, dinámica que marcó un antes y un después en su relación dentro de la casa. Desde entonces, han sido captados compartiendo espacios juntos, gestos de afecto constantes y varios besos que han encendido la conversación en redes sociales.

Las escenas protagonizadas por ambos en el cuarto también generaron reacciones divididas entre los televidentes, quienes comentaron la evidente química entre los participantes. En uno de los momentos más comentados, Yuli expresó abiertamente su cariño por el actor, resaltando su actitud caballerosa y su forma de ser dentro del reality.

Sin embargo, la cercanía entre los dos también provocó llamados de atención por parte de otros habitantes, quienes pidieron respeto por el descanso del grupo. Esto llevó a que la pareja moderara su comportamiento en ciertos momentos dentro de la convivencia.

Durante la noche más reciente, tras apagarse las luces, Alejandro Estrada y Yuli Ruiz protagonizaron una nueva tanda de besos que volvió a subir la temperatura en la habitación, generando aún más comentarios entre los seguidores del programa. Ante la situación, la producción optó por manejar las tomas con mayor cautela, priorizando la privacidad y la integridad de los participantes dentro del reality.