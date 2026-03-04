Juanda Caribe le pidió a RCN duras sanciones para Alexa Torres; “a esa niña no le he hecho nada”

Están por cumplirse tres meses desde que ‘Nuestra Tele’ estrenó la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, un formato que atraviesa una intensa controversia después de que varios concursantes, entre ellos Juanda Caribe, comentaran una situación relacionada con Alexa y Juanse Laverde, quienes presuntamente habrían tenido un vínculo cuando el cantante aún era menor de edad.

A esta polémica se sumó que, días atrás, el humorista e imitador costeño evocó el controvertido gesto del prometido de Alexa Torres durante una dinámica de “congelados”. En ese contexto, también hizo una sorpresiva confesión sobre lo que haría si llegara a ser eliminado del reality.

Estos hechos motivaron a ‘El Jefe’ a tomar una decisión compleja, la cual fue anunciada por Marcelo Cezán y Carla Giraldo: Juanda Caribe recibió una sanción y quedó en riesgo de eliminación, pues su conducta lo llevó directamente a la placa.

Tras esta drástica decisión el barranquillero decidió abrir su corazón y expresarle a los televidentes lo que siente en este momento con lo que pasa con Alexa, dejando en entre dicho que ella también debería recibir una fuerte sanción:

“Estoy en placa por primera vez y es una placa que me resulta absurda ante demasiadas cosas que he vivido aquí. Una cosa es lo que vivimos aquí y otra cosa es lo que ustedes ven allá. Estos errores han sido motivados por algunos comportamientos que aquí se viven; de pronto no se ven en el otro lado de la pantalla pero aquí se viven. No estoy poniendo en tela de juicio las decisiones de ‘El Jefe’, simplemente estoy pidiendo que el respeto se vea reflejado desde ambas partes; yo a esa niña no le he hecho absolutamente nada”, afirmó el humorista.

“He hablado bien de ella, la he incluido en mis secciones, le he respetado y le he admirado su talento, y me gusta que venga de abajo y se allá superado. Pero el sobrepasar el límite de inventar un cargo en mi contra y de esa magnitud, también es de revisar. Yo no acusé a nadie, simplemente le dije a Alexa que lo que me hicieron a mí, es como si yo inventara o afirmara que tu hiciste eso con ‘Juanse’”, añadió.

Por supuesto las palabras del costeño no se libraron de las reacciones en la web: “Unámonos para sacarlo”, “Que se vaya a estudiar derecho y la constitución nacional. Se mete a un reality y sale con mentiras atacando a todos”, “Este man tiene la realidad bien alterada”, “Ya me abruma escucharlo”, “Están normalizando los ataques de Alexa por ser mujer”, y “¿Ahora le salieron a deber?“, fueron algunos de los comentarios.