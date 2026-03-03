“Ardidos, sigan inventando”: Jessica Cediel estalló contra quienes la juzgan por apoyar a Paloma Valencia

Jessica Cediel una de las figuras más influyentes de la farándula colombiana, ha pasado de ser tendencia por sus proyectos en la televisión internacional a ocupar los titulares de la sección política. La bogotana, que ha consolidado una carrera envidiable como modelo y presentadora en medios de la talla de Univisión y Telemundo, decidió romper el silencio sobre sus afinidades ideológicas, desatando una tormenta digital que parece no darle tregua.

La controversia estalló tras conocerse sus recientes acercamientos con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su respaldo público a la senadora Paloma Valencia como ficha clave para la presidencia. Para muchos, la postura de Cediel resultó sorpresiva; para otros, fue el ejercicio legítimo de su libertad ciudadana. Sin embargo, en un país tan polarizado como Colombia, el “salto” de la pasarela a la opinión política le ha valido una lluvia de críticas, señalamientos y hasta intentos de boicot en sus redes sociales, donde acumula millones de seguidores.

Lejos de intimidarse o emitir un comunicado formal y diplomático para calmar las aguas, la presentadora de 42 años optó por la confrontación directa y el sarcasmo. Ante la ola de comentarios negativos que la tildaban de “oportunista” o cuestionaban su conocimiento sobre la realidad nacional, Cediel respondió a través de su cuenta de X (antes Twitter) con un mensaje que no dejó espacio a la duda:

“Jajajajajjajaa ardidos! Cómo se que me leen… por aquí les dejo… sigan inventando! Si eso los hace felices! No voy a cambiar de opinión porque es mi sentir y tengo LIBERTAD de expresarme.

Los de esa esquina hablan de “paz” y lo único que recibo por parte de ellos es violencia verbal. Pobrecitos. APRENDAN que cada quien puede pensar diferente! Y no deben insultar al otro ni agredirlo verbalmente solo por tener otra opinión. Que Dios los bendiga! Yo solo les mando bendiciones así sean de otra esquina!”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Jessica Cediel.

Con este tuit, la modelo no solo reafirmó su postura política, sino que tildó de “ardidos” a quienes la cuestionan, subrayando que su derecho a la libre expresión está por encima de su imagen como figura pública. La reacción de Cediel ha encendido un debate necesario sobre el papel de las celebridades en la política: ¿deben mantenerse neutrales para proteger su marca o tienen la obligación moral de usar su alcance para influir en la opinión pública?

Mientras la senadora Paloma Valencia agradece el respaldo de figuras de alto perfil, Jessica Cediel demuestra que no teme al costo político de sus palabras. La presentadora ha dejado claro que, aunque la llamen “influencer” o “modelo”, su voz como ciudadana tiene el mismo peso y que, frente a las críticas, su mejor arma será siempre la indiferencia sazonada con un toque de ironía.