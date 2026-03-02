Jessica Cediel se puso la camiseta de ‘burro’ del ‘Uribestia’ para apoyar a Paloma Valencia; “Amo a Colombia”

El próximo 8 de marzo los colombianos tienen nuevamente una cita con la democracia con lo que serán las elecciones legislativas, en las que también hay espacio para las consultas a la Presidencia, dentro de ellas ‘La Gran Consulta por Colombia’, en la que Paloma Valencia es el ‘gallito de pelea’ de Uribe y el Centro Democrático, mujer a la que recientemente se le unió en apoyo la reconocida presentadora Jessica Cediel.

Valencia, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Oviedo, son quienes conforman esta consulta, una de las más opcionadas para hacerle la ‘pelea’ a quienes lideran la opción de voto en las encuestas, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella; quienes ven en Paloma una de las mujeres que les puede hacer la ‘lucha’.

Esto le puede interesar 📲🟢>>> “Nunca he dejado de dar la cara”: Uribe arremete contra Iván Cepeda por polémica de computadores de las Farc que lo mencionan

¿Vuelve la expropiación exprés? Paloma Valencia anuncia batalla legal contra nuevo decreto del Gobierno (Cortesía prensa Paloma Valencia)

Más allá de las propuestas, como es costumbre, los candidatos buscan en figuras del entretenimiento una manera de acercarse a las multitudes. Este es el caso de Valencia, quien recientemente tuvo una entrevista con Cediel, con quien hablaron de temas de género; hasta incluso hicieron menciones de la biblia para expandir sus mensajes. Todo esto con la curiosidad que la expresentadora del extinto ‘Muy Buenos Días’, se puso la camisa de los ‘Uribestias’, lo que es ahora un simbolo del Centro Democrático.

“Estoy feliz y muy emocionada de hacer parte de este proyecto, la verdad esto honra mi corazón porque soy una ciudadana que independientemente de ser una figura pública, amo a Colombia y quiero que Colombia vuelva a sonreír y que esté en manos seguras. (...) Mi candidata es Paloma Valencia y estoy muy contenta. (...) En proverbios 14:1 se dice que la mujer edifica su cas”, fueron las palabras de Cediel.

¿Cómo le fue a Paloma Valencia en la encuesta Invamer y ' La Gran Encuesta’ de RCN y GAD3?

En el más reciente panorama electoral, la senadora Paloma Valencia ha logrado consolidarse como la figura dominante dentro de la derecha colombiana, según los datos de la encuesta de Invamer. En este sondeo, Valencia lidera con contundencia la intención de voto para la “Gran Consulta por Colombia” con un sólido 41,6%, superando por un amplio margen a figuras como Juan Manuel Galán (12,2%) y Juan Daniel Oviedo (10,4%).

Estos números la posicionan no solo como la favorita indiscutible de su sector para las primarias de marzo, sino como una candidata al alza que ha logrado capitalizar el respaldo de las bases del Centro Democrático frente a una baraja de precandidatos fragmentada.

Sin embargo, al contrastar estas cifras con “La Gran Encuesta” de RCN (realizada por GAD3), el escenario para la senadora muestra un matiz distinto cuando se mide la intención de voto directa para la primera vuelta presidencial. En este estudio, aunque Valencia se ubica en el tercer lugar de la preferencia general, su porcentaje se sitúa en un 4%, quedando rezagada frente a los punteros Iván Cepeda (34%) y Abelardo de la Espriella (26%).

Este contraste subraya un fenómeno particular en su campaña: mientras goza de una hegemonía interna y un respaldo masivo dentro de la consulta de su coalición, aún enfrenta el desafío de traducir ese fervor partidista en un crecimiento proporcional que le permita cerrar la brecha frente a los candidatos que hoy lideran la intención de voto nacional.