Este fue el diminuto detalle que evitó que Paloma Valencia sufriera un ataque como el de Miguel Uribe

A pocos días de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas para definir los candidatos a la Presidencia, un reprochable acto en contra de uno de ellos se vuelve a tomar el panórama luego que el cuerpo de seguridad de Paloma Valencia evitara un posible ataque al retener a una mujer a la que después le encontraron una pistola y droga; un suceso que tuvo muchas similitudes con lo sucedido con el magnicidio de Miguel Uribe.

En la mañana del pasado 11 de agosto, Colombia entró en luto luego de la confirmación de la muerte del Uribe Turbay, quien luchó por su vida durante dos meses tras ser víctima de un atentado, en un meeting político realizado en el sector de Modelia en Bogotá; un suceso que, para fortuna de Valencia no se repitió, evitando con ello una nueva tristeza para el país, especialmente para quienes están a fin con las políticas de el Centro Democrático.

¿Cómo se evito un posible atentado a Paloma Valencia?

En la mañana del jueves 26 de febrero, Paloma Valencia se encontraba en una correría política en el municipio de Honda, Tolima; sitio en el que también se encontraba el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quienes, en principio solo estaban entregando volantes e interactuando con la comunidad, algo que no pensaba iba a evolucionar en un encuentro masivo.

Tras tomar la decisión de montar un sonido y micrófonos para hablar con la gente, tanto Uribe como Valencia se treparon a una tarima improvisada para interactuar; justo en ese momento los equipos de seguridad de ambos se percataron de la presencia de una mujer que a manos de cuatro metros hacía la emulación de grabar las palabras de Valencia y Uribe, misma que tenía un audifono con el que, al parecer, estaba recibiendo indicaciones.

Tras retirarla del lugar, junto a la Policía le realizaron una requisa descubriendo que portaba un arma de fuego sin salvo conducto y unas papeletas de Tussi; a lo que se le sumó el hecho que la detenida es una funcionaria del INPEC y no se encontraba en el ejercicio de ninguna misión de la institución.

¿Qué similitudes tiene con lo sucedido con Miguel Uribe?

Al igual que con lo sucedido con el fallecido senador, este evento se realizó en un lugar pequeño en el que no había ningún tipo de control para quienes quisiesen asistir. La misma Valencia dio a conocer en entrevista en Blu Radio, que en el lugar en el que estaban no había una entrada y una salida establecida, por lo que la Policía y los cuerpos de seguridad tenían una mayor alerta en el caso de una situación como esta.

Adicional a esto, varias de las personas que estaban junto a esta mujer fueron requeridos por las autoridades para realizarles una serie de entrevistas para corroborar su tenían alguna cercanía con la capturada; a quien le tienen retenido su celular para ver si tiene conversaciones previas al hecho, como se hizo con el dispositivo del joven de 14 años que le quitó la vida a Uribe.