Jessica Cediel reapareció en redes tras polémicas fotos en velorio de su padre, “la vida no te prepara”

Jessica Cediel es considerada como una de las mujeres más bellas de la farándula, quien ha estado en el radar de los colombianos por su rol como presentadora de televisión, modelo y actriz. En su larga trayectoria ha participado en diversas producciones televisivas, consolidándose como una de las figuras más recordadas y presentes del entretenimiento.

Más allá de su presencia en la televisión colombiana, Cediel ha dado de que hablar en las últimas semanas, luego de que confirmara el fallecimiento de su padre, quien desde hace varios años padecía algunos problemas de salud y se encontraba internado en un centro recibiendo la atención necesaria.

Ante este duro golpe, fueron varios los mensajes de apoyo y cariño expuestos por parte de sus seguidores y demás figuras de la farándula nacional. Sin embargo, la polémica fue aún mayor, luego de que compartiera algunas fotos en medio del sepelio de su padre, siendo blanco de fuertes críticas por hacer un “show” para muchos en medio de este doloroso fallecimiento.

Días después de estar alejada y hacer caso omiso a las críticas, Jessica Cediel regresó a sus redes sociales, compartiendo un mensaje religioso y demostrando así el dolor que siente ante la partida de su padre: “Hay momentos para los que la vida no te prepara. Creo firmemente que después de un duelo la vida te cambia completamente en un antes y un después.

Miras todo con nuevos ojos, por ahora, tiempo al tiempo. Qué dios nos llene de su misericordia y fortaleza a aquellos corazones que por estas épocas aún tenemos un vacío por dentro. Aunque duele intensamente, permítenos aceptar con gozo tu voluntad. Jeremías 29:11″, fueron las declaraciones expuestas por parte de Jessica Cediel.

¿Quiénes son las hermanas de Jessica Cediel?

Jessica Cediel tiene dos hermanas, Melissa Cediel y Virginia Cediel, quienes constantemente atraen la atención en redes sociales por su belleza y el notable parecido que comparten con la presentadora.

Las tres son muy unidas y han emprendido proyectos juntas, incluyendo una marca de ropa. Virginia Cediel ha trabajado de cerca con Jessica en el área de relaciones públicas, mientras que Melissa Cediel, que reside en Estados Unidos, ha incursionado en el modelaje y también tuvo un breve paso por los medios. Aunque cada una tiene su propia personalidad, las tres suelen ser centro de elogios en redes cada vez que comparten fotos o videos juntas.