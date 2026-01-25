Jessica Cediel responde a críticas sobre su éxito y desmiente rumores de favores sexuales, “El cerebro no les da”

Jessica Cediel es una presentadora bogotana, quien es considerada una de las figuras más bellas del país, teniendo en cuenta su talento ante las cámaras, ya que logró ser parte de programas como ‘Muy buenos días’, ‘Yo me llamo’, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, producciones con las que logró ganarse el cariño de los televidentes, además de internacionalizar su carrera en países como México y Estados Unidos.

Hace varias semanas, la bogotana tuvo que afrontar uno de los golpes más fuertes con el fallecimiento de su padre, siendo el foco de la polémica por, al parecer, hacer un show del sepelio de su padre, lo que la llevó a convertirse en tendencia en las redes sociales.

Aunque después de esta situación Cediel estuvo ausente de sus plataformas, volvió a dar de qué hablar al formar parte de uno de los eventos políticos de Paloma Valencia, el cual tuvo lugar en Zipaquirá, donde el expresidente Álvaro Uribe Vélez no dudó en agradecerle a la presentadora por su aparición y, por ende, el apoyo a la candidatura a la presidencia de Valencia.

Tras lo ocurrido, la serie de comentarios no se han hecho esperar y la bogotana no guardó silencio: “Yo no entiendo por qué empiezan a sacar conjeturas de donde no son, había gente que comentaba que como usted no hace parte del pueblo, claro, usted viene de cuna rica. Mi gente, por Dios, ¿cómo así? Hago parte del pueblo, no vengo de cuna rica, vengo de una familia trabajadora; les comento que yo trabajo desde los 16 años y yo sé lo que es guerrearse la papita para llevarla a la casa, yo sé lo que es tener deudas, a mí eso no me amilana porque he trabajado toda mi vida", fueron las declaraciones expuestas por parte de Jessica Cediel.

Seguidamente, la presentadora le pidió a sus críticos que no se equivoquen, pues ella sabe muy bien lo que significa el trabajo duro y, por ende, nadie está en posición de juzgar o señalar al otro sin entender el contexto o aquellas situaciones por las que ha atravesado:

“Siempre me van a ver contando y compartiendo lo que a mí me nazca, con lo que me identifique, independientemente del campo; en este caso de la política, me van a ver ahí (...) Algunos también comentaron por DM; seguramente hay intercambio de favores sexuales y económicos, o sea, en serio el cerebro no les da para más o es que ustedes en su modus operandi siempre hacen todo en su vida así.

Les cuento que no, por este lado no; lo que yo me he conseguido, sabe cómo me lo he conseguido, gracias al de arriba, porque mi padre es el que me ha puesto y me ha quitado de puestos, de círculos, de escenarios (…) Cuando uno tiene su conciencia tranquila y sabe que lo que ha movido han sido sus valores, el amor, el respeto y no esa parte económica y sexual que ojo, yo respeto si algunos la utilizan en la buena, pero por este lado no es", apuntó la presentadora de Caracol.