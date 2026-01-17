Jessica Cediel mostró su apoyo a Paloma Valencia como candidata presidencial junto a Álvaro Uribe

Jessica Cediel es una presentadora bogotana, quien es considerada una de las figuras más bella del país, teniendo en cuenta su talento ante las cámaras, ya que logró ser parte de programas como ‘Muy buenos días’, ‘Yo me llamo’, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, producciones con las que logró ganarse el cariño de los televidentes, además de internacionalizar su carrera en países como México y Estados Unidos.

Además de su rol en la televisión colombiana, la bogotana ha logrado destacarse en las redes sociales, siendo blanco de varios halagos, pero también de fuertes críticas y una de las más recientes tuvo que ver con el fallecimiento de su padre, luego de que la presentadora compartiera fotos en medio de su funeral, donde varios internautas no dudaron en calificar como un show esta situación, convirtiéndose así en tendencia.

Ante este hecho, Cediel se ausentó de sus redes sociales durante varios días y recientemente volvió a recordar a su padre tras un mes de su ausencia en el plano terrenal. Pero, también llamó la atención al formar parte de uno de los recientes eventos políticos de Paloma Valencia en medio de su candidatura presidencial, estando acompañada por Álvaro Uribe Vélez, donde la gran invitada fue Jessica Cediel.

En medio de las palabras mencionadas por Uribe no dudó en agradecerle a la presentadora por su presencia en el evento, sacando a flote el dolor que enfrenta tras el fallecimiento de su padre y como ha logrado sobrellevarlo. Ante el hecho, la felicidad por parte de la presentadora fue evidente y de paso agradeciendo por el cariño demostrado.

¿Cuál fue la enfermedad del papá de Jessica Cediel?

El papá de Jessica Cediel durante varios años padece la enfermedad de Parkinson, motivo por el cual tuvo que estar acompañado para realizar cualquier tipo de actividad, situación que no fue sencilla de asimilar para su familia, pero siempre buscaron apoyarse y brindarle la mejor atención a su progenitor desde el amor y la compañía hasta el día de su fallecimiento.