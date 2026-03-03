¿Petro o Uribe? Alejandro Riaño aclara su posición política con una tajante respuesta a un usuario

En la era de la polarización digital, parece que ningún personaje público en Colombia puede escapar al juego de las etiquetas. El más reciente protagonista de este fenómeno fue el comediante y empresario Alejandro Riaño, quien, fiel a su estilo directo pero diplomático, decidió responder a un comentario que cuestionaba su talento basándose en su supuesta inclinación política.

Todo comenzó cuando el usuario identificado como “rolo749” lanzó un dardo en una de las publicaciones del artista: “Es bueno, pero lástima que sea petrista”. La frase, que resume el sentir de un sector de la audiencia que no logra separar la sátira de la militancia, no pasó desapercibida para el creador de ‘Juanpis González’. Con una brevedad quirúrgica, Riaño sentenció: “Yo no soy de nadie. ¡Un abrazo!”.

Para Riaño, la esencia de su trabajo radica en la capacidad de observar las contradicciones de la sociedad colombiana desde la barrera. Al afirmar que no pertenece a nadie, el bogotano pone distancia frente a los bandos que hoy dividen al país, recordándoles a sus seguidores y a sus críticos que el humorista no se casa con un color político.

¿Quién es la expareja de Alejandro Riaño?

La expareja más conocida de Alejandro Riaño es María Alejandra Manotas (conocida como Mari Manotas), una reconocida arquitecta, empresaria y creadora de contenido colombiana. La pareja mantuvo una relación sentimental durante ocho años y estuvo casada desde mayo de 2019 hasta marzo de 2022, cuando anunciaron su divorcio. Fruto de su matrimonio nacieron tres hijos: Matilde y los gemelos Agustín y Antonio.

Manotas es egresada de la Universidad Javeriana y ha fundado empresas como Caoba Design, dedicada al diseño de interiores, y Everyday Col. A pesar de su separación, ambos han manifestado mantener una relación amistosa y cordial basada en el respeto y el bienestar de sus hijos.