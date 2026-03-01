Jhonny Rivera aclaró si su relación con Jenny López inició mientras ella era menor de edad

La relación entre los cantantes de música popular Jhonny Rivera y Jenny López sigue generando conversación en redes sociales tras su matrimonio, celebrado el pasado 22 de febrero de 2026, un evento que fue ampliamente comentado por sus seguidores y catalogado por muchos como una de las bodas más sonadas del género regional en Colombia.

En los últimos días, ambos artistas han compartido detalles de su vida en pareja, lo que ha incrementado el interés del público por su historia sentimental. Sin embargo, junto con el apoyo de sus fanáticos también surgieron cuestionamientos relacionados con la diferencia de edad entre los dos, un tema que ha sido recurrente en los comentarios digitales.

Ante las especulaciones, Rivera decidió responder directamente a una duda planteada por un usuario en redes, quien señaló: “No crees que es turbio que la esperaste desde los 12 años hasta que fuera mayor de edad”. El cantante rechazó esa versión y explicó cómo ocurrió realmente su primer contacto con la artista.

¿Qué respondió Jhonny Rivera?

“De dónde saldrá esto, eso es falso completamente. Jenny dice, porque yo vagamente recuerdo, que cuando tenía 12 años fue a una emisora donde yo estaba y nos tomamos una foto. Ella dice eso, para uno acordarse con la cantidad de fotos que se toma uno… después pasaron cuatro años para que cantáramos en un pueblo en el Cauca y ya iba a cumplir 16 años”, afirmó el intérprete.

Asimismo, el artista agregó que la joven estaba próxima a cumplir 17 años cuando empezó a trabajar junto a él, aclarando así la cronología de su relación y manifestando su inconformidad frente a los señalamientos que han circulado en internet sobre su vínculo con su ahora esposa.

A pesar de las críticas por la diferencia de edad que, según comentarios de usuarios, sería considerable, la pareja continúa mostrándose activa en redes sociales, donde comparten aspectos de su matrimonio y responden a las inquietudes del público que sigue de cerca su historia.