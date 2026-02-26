Así lucía la esposa de Jhonny Rivera cuando fue su corista, ¿era una niña?

El 22 de febrero quedó marcado como un inolvidable día para Jhonny Rivera y Jenny López, quienes llegaron al altar después de varios años de noviazgo. En una ceremonia que destacó por su sobriedad y emotividad, el ídolo de la música popular y la joven cantante reafirmaron que su conexión trasciende los escenarios y las críticas externas sobre su diferencia de edad.

Puede leer: Jhonny Rivera se sinceró sobre la ausencia de Pipe Bueno y Jessi Uribe en su matrimonio, ¿no los invitó?

Rodeados de un selecto grupo de amigos cercanos y colegas de la industria, la pareja intercambió votos en un ambiente cargado de romanticismo, donde la música, eje central de sus vidas, fue la gran protagonista de la velada. El lugar que fue testigo de esta unión dada el pasado 22 de febrero, fue la capilla de Arabia, corregimiento de Risaralda que vio crecer a Jhonny Rivera, para él casarse en su tierra natal tenía un profundo significado personal.

Aunque inicialmente la pareja tenía contemplado un evento íntimo, la lista de invitados creció considerablemente, hasta llegar casi a los 350 invitados en la relevante unión. Afuera de la iglesia hubo una gran cantidad de personas reunidas con el objetivo de ver a la nueva pareja, que luego celebró en una fiesta privada, donde Andy Rivera tuvo un espacio para cantar de forma sentida algunas canciones.

Así lucía Jenny López, esposa de Jhonny Rivera cuando era un adolescente

La historia de amor entre Jhonny Rivera y Jenny López comenzó bajo los reflectores de la música, pero con la sencillez que caracteriza a ambos artistas. Se conocieron hace varios años cuando Jenny, siendo apenas una adolescente con un talento vocal excepcional, fue contratada para ser parte del grupo de coristas de Jhonny.

Le puede interesar: Exesposa de Jhonny Rivera fue invitada y asistió a su matrimonio con Jenny López: ¿quién es?

Lo que inició como una relación estrictamente profesional y de mentoría —donde el Rivera impulsaba la carrera de la joven promesa— se fue transformando con el paso del tiempo en una conexión profunda y genuina. A pesar de las críticas iniciales por la diferencia de edad, la pareja ha demostrado que su unión nació de la admiración mutua y de compartir la vida en la carretera, consolidando un vínculo que hoy los llevó a dar el paso definitivo hacia el altar, demostrando que su romance va muchos más allá que cualquier interés.

A propósito han estado rondado algunas imágenes de aquel momento, en el que López por supuesto lucía mucho más pequeña, pero también con un cambio físico notorio. En estas fotografías aparece junto a quien sería su futuro esposo, pero también junto a Yeison Jiménez y en otra junto a sus padres, en los comentarios los usuarios han seguido cuestionando la diferencia de edad.