Novia de Jhonny Rivera se gastó su buen ‘billete’ en lujos marca para su vestido de bodas

Jhonny Rivera es considerado como el ‘Rey del pueblo’, debido a su inmenso aporte a la música popular, en los que ha dejado himnos como ‘Mi decisión’, ‘El intenso’, ‘Tomando cerveza’, ‘Siga bebiendo’ y ‘El extraño’. Justamente el padre de Andy Rivera ha dado de qué hablar recientemente por algo que va más allá de la música, su matrimonio con Jenny López, joven que recientemente dio pistas sobre el vestido que usará en el gran día.

Rivera viene pasando por uno de los momentos más importantes de su carrera, luego de haber llenado en dos ocasiones uno de los escenarios más importantes del país, el Movistar Arena, recinto que fue testigo de una de las propuestas de matrimonio más bonitas del género, luego que el cantante se hincara de rodillas frente a López y le pidiese que se convirtiera en su esposa frente a más de 30.000 personas.

Jhonny Rivera y Jenny López Captura Instagram: Jhonny Rivera Post 20/09/2025

Tras los rumores generados recientemente, la joven de 22 años decidió aclarar el panorama de su próximo matrimonio a través de sus redes sociales. Confirmó que la ceremonia se llevará a cabo este febrero en Pereira y que han optado por un evento religioso, íntimo y sencillo. Sorprendentemente, López confesó que, a pesar de la cercanía de la fecha, todavía no ha adquirido su vestido de novia.

Justamente, Jenny sorprendió a varios de sus fans al mostrar la lujosa marca que se encargará de vestirla en su boda; nada más y nada menos que Novias Colombia, una empresa 100% pereirana que le diseñó su hermoso vestido blanco el pasado mes de enero. “Gracias por confiar en nuestro trabajo y ser parte de nuestra historia. No solo llevas nuestras prendas, le das vida”, expresó la compañía en una publicación de redes.

¿Qué cirugías tiene la novia de Jhonny Rivera?

A pesar de que esta pareja está más que feliz por el nuevo paso que van a dar, a López no le paran de llegar comentarios despectivos referente a su apariencia física, hasta el punto que un internauta le dijo que su rostro está lleno de cirugías plásticas, a lo que ella respondió con gran categoría en su cuenta de Instagram, donde acumula 869.000 seguidores.

“Muchas personas creen que yo tengo muchos tratamientos en mi ‘carita’ y a veces hacen memes de ‘Jenny antes y Jenny después donde sacan fotos de hace 10, 12 años, y tenía la cara ‘gordita’, entonces creen que yo tengo bichectomía o que me pongo bótox. Nada de eso yo le tengo un pánico a hacerme cosas en la cara o inyectarme cosas, la única cirugía que tengo es la rinoplastia”, fueron las palabras de la pareja de Rivera, misma que se encargó de volverle a acelerar los latidos a Jhonny tras su fallido idilio con Luz Galeano, la madre de su hijo Andy.

