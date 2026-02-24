Jhonny Rivera se sinceró sobre la ausencia de Pipe Bueno y Jessi Uribe en su matrimonio, ¿no los invitó?

El 22 de febrero quedó marcado como un inolvidable día para Jhonny Rivera y Jenny López, quienes llegaron al altar después de varios años de noviazgo. En una ceremonia que destacó por su sobriedad y emotividad, el ídolo de la música popular y la joven cantante reafirmaron que su conexión trasciende los escenarios y las críticas externas sobre su diferencia de edad.

Puede leer: Esposa de Jhonny Rivera dejo contundente mensaje tras críticas por la diferencia de edad en su matrimonio

Rodeados de un selecto grupo de amigos cercanos y colegas de la industria, la pareja intercambió votos en un ambiente cargado de romanticismo, donde la música, eje central de sus vidas, fue la gran protagonista de la velada. El lugar que fue testigo de esta unión dada el pasado 22 de febrero, fue la capilla de Arabia, corregimiento de Risaralda que vio crecer a Jhonny Rivera, para él casarse en su tierra natal tenía un profundo significado personal.

Aunque inicialmente la pareja tenía contemplado un evento íntimo, la lista de invitados creció considerablemente, hasta llegar casi a los 350 invitados en la relevante unión. El vestuario fue otro de los puntos más comentados, Jhonny Rivera optó por una combinación de camisa, chaleco y blazer blanco con detalles negros, acompañado de pantalón clásico. Mientras que, la novia apostó por un vestido romántico, delicado y acorde con el entorno campestre, que reveló que había sido alquilado.

¿Por qué los colegas de Jhonny Rivera no asistieron a su boda?

Uno de los detalles que no pasaron por alto los seguidores del artista fue la ausencia de sus colegas y grandes figuras de la música popular, con lo que hasta donde se sabe Rivera lleva una excelente relación. Tras la boda, el cantante abrió un espacio por medio de su Instagram para exponer detalles de lo vivido el pasado finde, por lo que no duraron en hacerle la pregunta sobre por qué no estuvo Pipe Bueno, Uribe y Luis Alfonso en el evento.

Entérese de todo: “Austeridad o tacañería”: el detalle en el vestido de novia de la boda Jenny López y Jhonny Rivera que dio de qué hablar

Frente a esto contestó; "Ustedes extrañan a algunos artistas y personalidades que no estuvieron. Por ejemplo, Luis Alfonso no estaba invitado y estaba confirmado, pero a último momento se le presento un problema de salud a la esposa y Jessi Uribe tenía programado un viaje, él siempre me dijo desde el principio que era imposible,Pipe Bueno tenía un retiro espiritual, tampoco podía venir".

También Luis Alberto Posada no pudo asistir por temas de salud al igual que el Charrito Negro. Sin embargo, las figuras digitales si hicieron presencia, entre ellos Yeferson Cossio, Mauricio Gómez (La Liendra), Francy, por supuesto el hijo del señor Jhonny, es decir, Andy Rivera quien estuvo encargado de un fragmento de la noche, para darles serenatas y más.