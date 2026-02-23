Así habría confirmado Andy Rivera su ruptura con Xime Mua, en pleno matrimonio de su padre

Este fin de semana el famoso artista popular, Jhonny Rivera, celebró uno de los días más esperados e importantes para él, al llevar a cabo su matrimonio con su excorista, Jenny López, en medio de una ceremonia que combinó emotividad, raíces familiares y una multitudinaria asistencia. El enlace, celebrado en Risaralda, reunió a más de 300 invitados y se convirtió en tendencia en redes sociales, donde miles de seguidores siguieron cada detalle.

La ceremonia religiosa se realizó en la capilla del corregimiento de Arabia, en Risaralda, tierra natal del artista. El lugar no fue elegido al azar: para Rivera representaba volver a sus raíces y compartir uno de los días más importantes de su vida en el mismo entorno donde creció.

Aunque inicialmente la pareja expresó su deseo de realizar un evento íntimo, la magnitud del cariño del público transformó la boda en una celebración multitudinaria. Más de 300 personas asistieron al templo, entre familiares, amigos, colegas del medio artístico y habitantes del pueblo que quisieron acompañar al cantante en este nuevo capítulo.

La madre de Jhonny Rivera fue la encargada de acompañarlo hasta el altar, mientras que el padre de Jenny López hizo lo propio con la novia. Para después llevar a cabo la celebración en una fiesta privada, donde se pudo ver a su hijo Andy Rivera cantando de la forma más sentimental, mientras la pareja bailaba.

Andy Rivera al parecer volvió a la soltería, ¿ruptura con Xime Mua?

Por otro lado, el estado sentimental de Andy siempre ha llamado la atención de los seguidores de la familia Rivera, quien asistió con su hija y su madre, Luz. Al percatarse de esto, muchos se preguntaron por la joven influencer, Xime Mua, con quien se relacionaba amorosamente desde hace algunos meses, para que después confirmara el noviazgo durante su primer show en el Movistar Arena, hacia octubre del 2025.

Ximena Castaño, más conocida como Ximemua es una joven creadora de contenido en redes sociales, quien cuenta con 1.6 M de seguidores en TikTok y ha ganado gran popularidad por mostrar su día a día de la manera más real y con su personalidad fresca. Al parecer, su relación con Andy Rivera también se dio gracias a su TikTok, donde le dedicaba varios videos al artista, con mensajes o cantando sus canciones, estos con un toque de humor, que ha sido lo que más destaca de su contenido.

osteriormente, Andy empezaría a interactuar con ella y esto llamaría la atención de sus seguidores que empezarían a “shippearlos” hasta que compartieron un video juntos indicando que por fin se habían conocido. Sin embargo, esta relación habría llegado a su fin y muchos lo han interpretado así después de un video del artista junto a su padre, en el que Rivera le indica a Andy: “Ahora es el heredero de la soltería”.