Jenny López reveló si invitarán fans a su boda con Jhonny Rivera, ¿asistiría?

Ya son tres décadas de carrera las que tiene encima el risaraldense Jhonny Rivera, cantante que en mayo del 2025 sorprendió a sus fanáticos al pedirle matrimonio a su joven novia, Jenny López, en medio de su presentación en el Movistar Arena de Bogotá. Desde aquel momento, Jenny ha estado revelando varias casas relacionadas con la boda, y recientemente dio a conocer luna detalle que incluye a los fans.

Dentro de las cosas que se conocen sobre esta boda es que está bastante cerca, pues se celebraría este mes de febrero, en el que el par de artistas se juraran amor eterno en el altar; encuentro que se realizará en la ciudad de Pereira. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes que recibe Jenny en sus redes sociales, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, es si tendrían como invitados a algunos de sus fans más fieles.

Al respecto, la joven indicó que será una boda pequeña, privada y muy familiar, y sin tanto lujo, decisión que había tomado con su prometido desde un comienzo: “En algún momento se consideró esa posibilidad, pero la verdad es que va a ser una boda supremamente sencilla y muy familiar”. Cabe resaltar, que es muy poco común que algo así suceda, visto que es un espacio bastante privado para las celebridades, lo que sí confirmó López, es que tendrán a sus seguidores muy presentes:

“Los vamos a tener en cuenta, pero porque les vamos a hacer un video blog súper lindo y les vamos a compartir a través de las redes sociales este momento tan especial para nosotros”.

“Me dolió”, Jhonny Rivera sobre algunos comentarios de Sebastián Ayala

Jhonny Rivera se ha destacado por su sencilla forma de ser, por su humildad y por siempre que puede ayudar a sus colegas en la música .Este fue el caso de Sebastián Ayala, una de las voces más frescas y jovenes del música popular, que tuvo un exponencial ascenso gracias en parte a TikTok con su canción ‘La Decisión’.

No obstante, a pesar de la solidaria ayuda de Rivera, Galeano reveló en una entrevista, que le hubiese gustado tener regalías de esta canción, que cuenta con más doscientos millones de reproducciones. Si bien el artista reconoce la ayuda, dice que hasta el momento ha tenido el 40% de esas ganancias, pero estos clips llegaron a Jhonny, quien respondió:

“Me dolió, porque yo no espere que él fuera a decir esto, porque cuando él llego a mi casa no ganaba dinero en ningún lado”, por lo que ayudaron y le enseñaron como funcionaba el ámbito administrativo que conlleva su carrera musical. “Hasta una buena regalía le dieron, nosotros le enseñamos el proceso, claro, me dolió ver esa entrevista pero mejor me quedo callado, que Dios lo bendiga”.