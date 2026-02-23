Esposa de Jhonny Rivera dejo contundente mensaje tras críticas por la diferencia de edad en su matrimonio

La boda de los cantantes de música popular, Jenny López y Jhonny Rivera, se ha consolidado como un evento relevante de la farándula colombiana, sellando una historia de amor que, pese a las críticas, logró conquistar a sus seguidores. En una ceremonia que combinó la elegancia con la sencillez que caracteriza a ambos artistas, la pareja dio el “sí, acepto” rodeada de sus seres más cercanos y colegas de la industria.

El gran día tuvo lugar el día 22 de febrero, en la capilla de Arabia, corregimiento de Risaralda que vio crecer a Jhonny Rivera. Para el cantante de música popular, casarse en su tierra natal tenía un profundo significado personal. Aunque inicialmente la pareja tenía contemplado un evento íntimo, la lista de invitados creció considerablemente.

Amigos cercanos, familiares y colegas del medio artístico se sumaron a la celebración, alcanzando aproximadamente 300 asistentes. La iglesia estuvo adornada con arreglos florales abundantes y una decoración sobria, con predominio de tonos verdes y blancos.

El vestuario fue otro de los puntos más comentados, Jhonny Rivera optó por una combinación de camisa, chaleco y blazer blanco con detalles negros, acompañado de pantalón clásico. Mientras que, la novia apostó por un vestido romántico, delicado y acorde con el entorno campestre. La decisión de alquilarlo no impidió que el resultado final fuera celebrado por muchos seguidores, quienes destacaron su coherencia y sencillez.

Jenny López responde ante la diferencia de edad con Jhonny Rivera

Desde el inicio de la relación entre Rivera y quien era su corista, uno de los aspectos q más criticados ha sido la diferencia de edad, cercana a los 30 años. Al inicio, incluso la familia de la cantante se mostró sorprendida, pero con el tiempo, la pareja ha reiterado que su relación se basa en respeto, cariño y proyectos en común.

Lejos de dejarse afectar por las críticas, ambos han defendido su vínculo con naturalidad y transparencia, mostrando estabilidad y ahora más siendo esposos, así lo hizo saber López, quien dedico un mensaje a su ahora esposo por su cumpleaños:

“Te Elijo hoy, te Elijo siempre, te elijo para toda la vida !! Te elijo incluso después de las miradas, de los comentarios, de las críticas y de las suposiciones que otros hicieron sobre nosotros. Te elijo porque nuestro amor no nació del interés, ni de la edad, ni de lo material, sino de algo mucho más profundo: nació de la valentía!!! Contigo aprendí que el amor verdadero no se explica, se vive.Que no se mide en años ni en cuentas, sino en respeto, complicidad, risas compartidas y fe (...)Que tengas un feliz y bendecido cumpleaños mi amor:”, expresó.