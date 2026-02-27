Norma Nivia aclaró si está embarazada de Peluche, de ‘La casa de los famosos’, ¿bebé en camino?

‘La casa de los famosos’ actualmente hace parte de la noches del Canal RCN, contando con una amplia acogida especialmente en las redes sociales. Esta tercera temporada está cargada de emociones debido a las personalidades de cada uno de los participantes, donde se han formado fuertes amistades, pero también amoríos y algunas discordias propias de la convivencia.

Durante la pasada temporada de ‘La casa de los famosos’ quienes lograron destacarse fueron ‘Peluche’ y Norva Nivia, pues su relación inició dentro del ‘reality’. Aunque en principio se aseguraba que ‘Peluche’ coqueteaba con Karina García, lo cierto es que con el paso de los días los acercamientos con Norma fueron constantes a tal punto que los besos fueron los protagonistas a pesar de los malos comentarios que recibían por parte de sus compañeros.

Si bien, la pareja salió en etapas diferentes de la competencia, donde Peluche alcanzó a avanzar mucho más que la actriz, el apoyo terminó siendo más que evidente y aunque se aseguraba que era un amor de ‘reality’, los exparticipantes llevan ya varios meses juntos, demostrando así lo enamorados que están y el deseo que tiene por seguir construyendo proyectos juntos.

Desde hace varios días los rumores están más que presentes sobre un posible embarazo de Norma Nivia y aunque la actriz no suele revelar mayores detalles sobre su vida privada, estuvo haciendo parte del programa ‘Buen día, Colombia’, donde aclaró esta información: “No estoy embarazada, caíste, caíste en la trampa de la Inteligencia Artificial, no es verdad, póngamonos de pie la barriga de esa foto es como de nueve meses, no sé de vez en cuando de repente un día que uno coma frijolitos, pero de verdad no estoy embarazada (...) en estos días me pasó que alguien literal se mandó y me tocó la barriga y me dijo ‘que linda la barriguita felicitaciones’. Yo me miraba y decía no bueno, si de pronto estoy un poquito inflamada es el colón señora“, fueron las declaraciones de la conocida actriz.

En medio de una entrevista con ‘Los impresentables’, Arrieta confesó que la última vez que consumió drogas fue antes de ingresar a ‘La casa de los famosos’, es decir, sobre el 10 enero refiriéndose a cómo logró llevar esta situación dentro de la casa: “Cuando me llevaron al hotel estaba vuelto nada (...) Yo no llevo la cuenta porque cuando te cierras a contar y llevo tantos días, es un día a la vez. Yo estoy limpio, pero me dices una fecha como desde la entrada de la casa hasta ahorita y no he consumido (...) Me sorprende que no tenga abstinencia, claro son los estimulos que hacen, estás jodiendo con unos haciendo una prueba, de distraes completamente del mundo“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Nicolas Arrieta, de ‘La casa de los famosos’.