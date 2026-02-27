Novio de Carla Giraldo, de ‘La casa de los famosos’, haría parte del Canal RCN, ¿buenas influencias?

‘La casa de los famosos Colombia’ se ha consolidado como el formato más atractivo de los últimos años en el país, transformando la manera en que el público consume entretenimiento en tiempo real. Producido por el Canal RCN busca reuinir y ofrecer un panorama 24/7 que expone la convivencia sin filtros de diversas celebridades nacionales e internacionales. Este experimento social no solo se mide en puntos de rating, sino en su masivo impacto digital, donde las alianzas estratégicas, los conflictos de convivencia y la participación directa de los televidentes a través de votaciones han creado una conversación nacional constante que redefine el concepto de interactividad en la pantalla chica.

Le puede gustar: Norma Nivia aclaró si está embarazada de Peluche, de ‘La casa de los famosos’, ¿bebé en camino?

Desde la primera temporada quien dio de que hablar fue Carla Giraldo, ya que se estrenó como presentadora del formato, saliendo de su zona de confort, ya que durante años estaba enfocada en la actuación. Aunque en principio fue blanco de fuertes críticas, lo cierto es que días después debido al carisma y la espontaneidad con la que cuenta logró ganarse el cariño de los televidentes.

¿Quién es el novio de Carla Giraldo, de ‘La casa de los famosos’?

Roberto Asis es el hombre con el que Carla Giraldo se está dando una nueva oportunidad en el amor, y su vínculo se dio de manera natural, ya que por la información encontrada en internet, indicaría que Roberto se dedica al mundo del entretenimiento, pero detrás del lente.

Según un artículo escrito por la Revista Vogue México, Roberto se dedica a la fotografía detrás de producciones audiovisuales, lugar donde conoció a su anterior esposa, la estilista cartagenera, Pamela García. Esto, sumado que también se desempeña como modelo según su perfil de Instagram, ya que ha sido la imagen de diferentes marcas.

¿Novio de Carla Giraldo pertenece a RCN?

A través de un video compartido por medio de las redes sociales del Canal RCN, el novio de Carla Giraldo, Roberto Asis, estuvo en conversación con Valeria Vega, quien hace parte de ‘Gestación social Córdoba’, una organización que busca ayudar a esta zona del país y ante la fuerte crisis enfrentada, la mujer se refirió a la recuperación y cada una de las situaciones que se vivieron por las constantes lluvias, pues de los 30 municipios 24 fueron afectados, buscando así las ayudas necesarias para las familias afectadas.