Carla Giraldo rompió el silencio y reveló la razón de la gran final del After Show, de ‘La casa de los famosos’

Carla Giraldo es una de las actrices y figuras públicas más polémicas y talentosas de la televisión colombiana, recordada desde su adolescencia por su papel protagónico en la telenovela ‘Me llaman Lolita’. Su carrera tomó un nuevo e imparable impulso tras coronarse como la ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ 2021, donde su lema “los voy a sacar a todos” y su honestidad sin filtros la convirtieron en el centro de la conversación nacional. En este 2026, Carla ha consolidado su faceta como presentadora, regresando con éxito a la conducción de la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

Hace pocos días se confirmó el gran final del ‘After show’, el cual era presentado por Karen Sevillano y Vicky Berrio, según la información, la noticia se les dio a conocer a las mencionadas figuras horas antes de que fuera divulgada, motivo por el cual no lo dieron a conocer por medio de sus redes sociales antes.

Si bien, esta noticia terminó siendo toda una sorpresa, las lágrimas, pero también la serie de agradecimientos estuvieron presentes en Sevillano y Berrio, además ante la serie de comentarios en redes sociales, quien terminó refiriéndose a este tema fue Carla Giraldo, la presentadora principal revelando el motivo detrás del gran final del ‘After show’: “No tuvo la suficiente audiencia (...) Visualizaciones en la app todos tenemos, pero ustedes no han podido entender que no solo es conectarse en la App, es el tele, el TV, entonces ajá, pero seguiremos, es solo un hasta pronto ”.

Hasta el momento se desconoce si el Canal RCN está pensando en cambiar el formato para que así logre ser mucho más atractivo para los televidentes. Lo cierto es que Karen Sevillano y Vicky Berrio se despidieron oficialmente del programa a través de sus respectivas redes sociales.

¿Quién es el exesposo de Carla Giraldo, de ‘La casa de los famosos’?

Mauricio Fonnegra es el exesposo de la actriz y presentadora Carla Giraldo. Fonnegra es un reconocido DJ de música electrónica y empresario con quien Carla mantuvo una relación de más de 12 años y con quien comparte dos hijos, Adrián y Damián.

Aunque los rumores de su ruptura comenzaron a sonar con fuerza a mediados de 2024, fue en enero de 2025 cuando la presentadora de La Casa de los Famosos confirmó públicamente su separación, describiéndola como un proceso doloroso pero necesario para “volver a florecer”. Tras el divorcio, Carla ha iniciado una nueva etapa personal y actualmente, en este 2026, mantiene una relación sentimental con el fotógrafo y modelo Roberto Asís, con quien se le ha visto compartir viajes románticos y momentos especiales en sus redes sociales