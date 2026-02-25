¿Karen Sevillano y Vicky Berrio fuera de RCN?, surgen rumores del fin del After Show de ‘La Casa de los Famosos’

El After Show de La Casa de los Famosos Colombia se ha consolidado como el espacio preferido por los televidentes para desmenuzar, sin filtros y con una dosis extra de picante, todo lo ocurrido en la gala principal del reality. Conducido por la carismática Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada, y la ocurrente comediante Vicky Berrío, este formato ofrece un análisis fresco y directo de las alianzas, traiciones y polémicas de los habitantes.

Sin embargo, la permanencia del show estaría en duda después del acogimiento que ha tenido la tercera temporada del reality, debido a que no ha generado el mismo impacto que la entrega del 2025. Por esto empezó a correr un fuerte rumor en redes sociales, en el que aseguran que quizá RCN y el reality den de baja el After Show de Karen y Vicky.

Así lo contó el periodista Carlos Ochoa, a partir de un video en donde habla un cambio en la programación habitual del Canal RCN, pues la serie ‘Enfermeras’ volvería a ser trasmitida a las 10:30 pm, horario del After. Aunque el canal ha justificado el movimiento como parte de una “programación especial” para optimizar el flujo de su audiencia nocturna, en redes sugieren que el formato podría no haber cumplido con las expectativas de sintonía en esta tercera temporada.

Hasta el momento, ni Karen Sevillano ni Vicky Berrío se han pronunciado oficialmente en sus redes sociales sobre si su salida de RCN es definitiva o si el show mutará a plataformas digitales exclusivamente. Lo que sí es un hecho es que la ausencia de sus comentarios ácidos tras los capítulos de La Casa de los Famosos deja un vacío difícil de llenar en la conversación digital.

¿Por qué sancionaron a Alejandro Estrada?

La noche de este martes 24 de febrero quedará marcada como el momento en que la estrategia de Alejandro Estrada se desmoronó frente a las cámaras.En una gala cargada de tensión, “El Jefe” rompió el silencio para confrontar al actor por una falta que dejó en shock tanto a sus compañeros de convivencia.

La máxima autoridad de la casa fue implacable al exponer la táctica que Estrada venía utilizando para burlar la vigilancia:“Alejandro, en el momento que hay música en mi casa estás aprovechando para hablar con tu compañero de temas importantes para que no se escuche. Una vez la música para, tú dejas de hablar del tema, haciéndolo de manera consiente ya que ha ocurrido en varias ocasiones”,expresó El Jefe.

Según el reporte oficial, el participante aprovechaba deliberadamente el alto volumen de la música con la que son despertados cada mañana para entablar conversaciones privadas con otros compañeros, confiando en que el ruido ambiental ocultaría sus palabras de los micrófonos.

Tras un arduo análisis de grabaciones y recopilación de pruebas, la producción confirmó que esta conducta no fue un descuido aislado, sino una acción consciente y recurrente.