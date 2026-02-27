“¿Qué necesidad tenía?”, Felipe Saruma sobre la participación de Juanda Caribe en ‘La Casa de los Famosos’

Juanda Caribe es uno de los humoristas y creador de contenidos más conocidos en la costa, desde hace un tiempo el barranquillero ha logrado ganarse el cariño de los internautas al ofrecer un contenido que celebra y representa su rica cultura costeña a través del humor. Anteriormente, el creador de contenido hizo para algunas producciones del canal RCN, entre ellas‘MasterChef Celebrity’ en el año 2019, también ¿Quién es la máscara?’ y ‘El Desayuno’.

Actualmente hace parte de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ en donde se venía ganando al público debido a sus personajes y todo el contenido que ha generado. No obstante, la percepción del público hacia él cambio, esto por las peleas que ha protagonizado en la casa, solo con mujeres y la actitud que ha tenido frente a estas.

A esto se le suma que, recientemente, se ha vinculado al influencer sentimentalmente con otras mujeres, exponiéndolo con capturas de pantalla, lo que ha despertado rumores de una presunta infidelidad hacia la madre de su hija fuera del concurso. Este historial de polémicas, sumado a los comentarios que suele hacer, han cambiado notablemente la visión que se tenía de él.

Frente a estos comentarios, Felipe Saruma, influencer bumangues, tomó posición en el tema, esto durante una entrevista con la emisora Mix, en donde le preguntaron sobre el barranquillero. En primer momento, expresó que Juanda Caribe era una marca muy posicionada en el país, y que sentía que este tipo de programas eran para gente que si bien es conocida, es porque desean tener posicionamiento más allá.

“Juan ya lo tenía, es una figura nacional, yo no entendí para qué quiso él entrar al programa, porque ya es una figura muy posicionada (...) super respetable, un tipo telentosisimo, para mí es una genio. Yo pensé que necesidad tenía pero es muy respetable", indicó Saruma.

Felipe Saruma se lanzó a la política con tradicional partido

Felipe Saruma ha dado un giro inesperado en su carrera al oficializar su candidatura a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico para las elecciones de 2026. Bajo el aval del partido Cambio Radical, el reconocido creador de contenido cuenta con el respaldo de la influyente casa política de los Char.

Su campaña se centra en conectar con el electorado joven a través de propuestas ligadas al emprendimiento digital y la salud mental, alejándose de los discursos tradicionales y las polarizaciones ideológicas habituales para enfocarse en el potencial de las herramientas digitales como motor de cambio social.

A pesar de su enorme popularidad en redes sociales, donde suma más de 11 millones de seguidores, su salto a la política no ha estado exento de debate. Diversos analistas señalan que su candidatura representa la evolución del “influencer clientelista”, combinando su gran alcance digital con la maquinaria electoral tradicional del Atlántico.