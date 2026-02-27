Óscar Naranjo de ‘Protagonistas de nuestra tele’ mostró el giro que le dio a su vida tras abandonar la TV

Unos de los programas de entretenimiento más recordados del Canal RCN es precisamente, ‘Protagonistas de nuestra tele’ que durante varios años estuvo haciendo parte de las noches colombianas con todo un grupo de personas elegidas y las cuales llegaban a formar parte de una misma casa y por ende, dar de que hablar con sus respectivas acciones y declaraciones para así poder ganarse el cariño del público y avanzar dentro de la competencia.

En medio de sus diferentes temporadas quien llamó la atención fue Óscar Naranjo, un joven quien en principio no contó con una buena relación con sus compañeros e incluso era el menor dentro de la casa. Con el paso de los días las dificultades se hicieron más frecuentes, especialmente con Elianis Garrido, quien fue la protagonista de un episodio de violencia con el hombre, luego de que en medio de la tensión lo terminara agarrando por el pelo lo que trajo consigo su posterior eliminación.

Años después de su salida de ‘Protagonistas de nuestra tele’, Óscar evidenció el giro que le dio a su vida, luego de que pusiera como centro de su vida la religión y aunque no suele ser muy activo a través de sus redes sociales en medio de una de sus más recientes publicaciones dejó ver que sigue este camino, al parecer, como artista o predicador llamando la atención de sus seguidores: “La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz”.

Aunque se desconoce cuál sería el otro rol de Naranjo, lo cierto es que la religión está siendo el centro de su vida y actualmente sería un nuevo hombre frente al que se conoció durante el programa ‘Protagonistas de nuestra tele’.

¿Por qué se acabó el ‘After show’, de ‘La casa de los famosos’?

Hace pocos días se confirmó el gran final del ‘After show’, el cual era presentado por Karen Sevillano y Vicky Berrio, según la información, la noticia se les dio a conocer a las mencionadas figuras horas antes de que fuera divulgada, motivo por el cual no lo dieron a conocer por medio de sus redes sociales antes.

Si bien, esta noticia terminó siendo toda una sorpresa, las lágrimas, pero también la serie de agradecimientos estuvieron presentes en Sevillano y Berrio, además ante la serie de comentarios en redes sociales, quien terminó refiriéndose a este tema fue Carla Giraldo, la presentadora principal revelando el motivo detrás del gran final del ‘After show’: “No tuvo la suficiente audiencia (...) Visualizaciones en la app todos tenemos, pero ustedes no han podido entender que no solo es conectarse en la App, es el tele, el TV, entonces ajá, pero seguiremos, es solo un hasta pronto ”.



