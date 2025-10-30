Esta es la razón por la que el canal RCN no volvió A producir ‘Protagonistas de Nuestra Tele’

Protagonistas de Nuestra Tele fue un reconocido reality emitido por el canal RCN, en el que se buscaba descubrir nuevos talentos para la actuación, premiando al ganador con un contrato con el canal. No obstante, los participantes también debían convivir y ser grabados las 24 horas en lo que era la “Casa Estudio”.

El nombre original del reality fue ‘Protagonistas de Novela’, emitido por primera vez en 2002. En esta versión, los concursantes competían específicamente por un contrato como actores en una telenovela del canal. Para el 2010, el programa regresó después de varios años, pero con un formato renovado y un nuevo nombre: 'Protagonistas de Nuestra Tele’, que en sus cambios más notables era en el objetivo en buscar figuras integrales para la televisión, incluyendo presentadores y personalidades mediáticas.

De este reality salieron figuras que son bastante conocidas como Sara Corrales, Cristina Hurtado, Pedro Palacios, Daniel Arenas, Ana Karina Soto, Ximena Córdoba, Sara Uribe, Elianis Garrido y Yina Calderón. De hecho del formato también hizo parte Altafulla, el ganador de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, pasó por esos estudios en el año 2017, en la última vez que se hizo el reality.

¿Por qué no se volvió a renovar ‘Protagonistas de Nuestra Tele’?

Según JC Televidente, la temporada del 2012 del programa tuvo bastante repercusión y llegó a ser de los programas más comentados en redes sociales para ese momento, pero esto mismo les jugó en contra. Esto debido a que los televidentes empezaron a dudar de la veracidad del programa, indicando que todo era planeado, y que incluso se les había visto a los participantes de la casa estudio con celulares dentro de ella.