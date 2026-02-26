Ni las habrían dejado despedirse, Karen Sevillano reveló las razones del fin del After Show de ‘La Casa de los Famosos’

El After Show de La Casa de los Famosos Colombia se ha consolidado como el espacio preferido por los televidentes para desmenuzar, sin filtros y con una dosis extra de picante, todo lo ocurrido en la gala principal del reality. Conducido por la carismática Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada, y la ocurrente comediante Vicky Berrío, este formato ofrece un análisis fresco y directo de las alianzas, traiciones y polémicas de los habitantes.

Sin embargo, la permanencia del show estaría en duda después del acogimiento que ha tenido la tercera temporada del reality, debido a que no ha generado el mismo impacto que la entrega del 2025. Por esto empezó a correr un fuerte rumor en redes sociales, en el que aseguraban que quizá RCN y el reality iban a dar de baja el After Show de Karen y Vicky.

De los primeros en hablar de la noticia, se encuentra el periodista Carlos Ochoa, quien habló de un cambio en la programación habitual del Canal RCN, pues la serie ‘Enfermeras’ volvería a ser transmitida a las 10:30 pm, horario del After. Aunque el canal ha justificado el movimiento como parte de una “programación especial” para optimizar el flujo de su audiencia nocturna, en redes sugieren que el formato podría no haber cumplido con las expectativas de sintonía en esta tercera temporada.

Solo hasta hoy se pronunciaron Karen y Vicky, indicando que iban a hacer un live juntas en la noche del miércoles 25 de febrero, pero antes, Sevillano tuvo un lindo gesto con su compañera y amiga de set, esto al enviarle un ramo de flores con un especial mensaje.

Por lo que Vicky, entre lágrimas expresó: “Yo creo que a mi nada me había dolido hasta que recibí este regalo, aquí si lo sentí, no soy capaz de leer esta frase, no soy capaz de leer esto tan bonito. Karen gracias, a ti te agradezco tanto, esa mujer es increíble, no saben todo lo que aprendí de ella, esto sí me dolió“.

Karen Sevillano y Vicky Berrio confirmaron el fin del After Show y las razones del canal para sacarlo del aire

Desde sus casas, ambas hicieron un live por medio de TikTok, en donde Sevillano admitió que esta temporada del reality estaba mala, por lo que ella si lo veía venir, mientras que Vicky admitió que ha estado muy triste con la noticia. “Karen me ha dado mucha fuerza, mucha fortaleza y ella me dice como que presentía que esto podía pasar, yo no la verdad y cuando nos dicen ”muchachas, no va más, se cancela el After", yo muy ingenua dije cómo así, ¿hoy no hay after? y me dicen “si se cancela del todo”, yo quedé en shock", reveló Vicky.

Añadiendo que no hubo ni una despedida para su público, sino una desaparición sin explicación alguna, por su parte, Sevillano explicó: “Para nadie es un secreto que esta temporada está un poco floja, no por la producción, pero los participantes de esta temporada, yo siento que tienen mucho miedo a la funa y pues el after es un programa que alimenta de lo que pasa en el reality, entonces si los participantes no conectan con el público, obviamente a nosotras no la ponen dura”.