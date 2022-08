De la televisión a las calles: reapareció Óscar Naranjo y así se ve actualmente

Muchos colombianos y colombianas recuerdan lo polémico que era el reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, televisado a nivel nacional por medio del canal RCN. A parte de las diversas polémicas que allí se gestaban, lo cierto es que el programa era muy recordado por la polémica personalidad de varios de sus personajes. Sin duda, uno de los inolvidables participantes es Óscar Naranjo, quien en últimos días reapareció en redes sociales para sorprender a todos sus seguidores.

Varios conflictos con sus compañeros, su personalidad alocada, dramática y extrovertida son algunas de las cosas que más recuerdan los televidentes sobre este personaje. Sin embargo, en varias ocasiones, Naranjo ha salido a sorprender a quienes lo recuerdan, pues su última polémica giró en torno a su orientación sexual.

Lea también: “Adiós al más grande”: Marbelle reaccionó por la muerte de Darío Gómez

El hombre reapareció contando que se convirtió al cristianismo y que se “curó” de la homosexualidad. Comenta que se unió a una iglesia cristiana, en donde le ayudaron a “cambiar su vida”. Ahora, se volvió nuevamente tendencia en redes sociales por unos videos en los que habla de su vida y confirma también que es vendedor ambulante.

Naranjo apareció en varios videos de TikTok de la plataforma Relevante, en donde entrega detalles de su vida y también narra a qué se dedica actualmente. Contó que ha estado dedicado a Dios que también vende cosas en la calle. “En mi vida laboral, vendo rosquitas y diabolines por las calles; aunque no quiero quedarme solo con las calles, también anhelo tener mi propio local y tener mi propia empresa. Ser un gran empresario para la gloria del señor”, dice.

“Mi vida espiritual sirviendo a Dios, buscando su presencia, sirviéndole en su obra, en la parte ministerial”, contó. Además de esto, el exprotagonista de novela contó que actualmente está soltero y que uno de sus sueños es poder tener un hogar y una esposa, para poder formar una familia.

También le puede interesar: Como en un reality: Jennifer Arias sacó un video para despedirse del Congreso

“Mi sueño (...) tener mi propia casa con mi mamá, escribir un libro. Tener mi empresa, mi local montado de rosquillas y diabolines, yo sé que hay que ponerlo en las manos de Dios para que lo haga realidad, para que lo cumpla”, comentó.

Usuarios en redes sociales comentaron su preocupación por el hombre, pues se ve demacrado, triste y apagado. Sin embargo, él también respondió a estas personas horas después de los comentarios. “Aquellos comentarios que dijeron que me veía triste, aclaro que no estaba triste, lo que pasa es que estaba algo cansado con la gira que tenía. Estaba un poquito agotado y recuerdo que esa noche yo no dormí bien y era todo eso. No que estaba triste”, concluyó.