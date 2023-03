“Superar eso, ser libre”: Óscar Naranjo reapareció y aseguró que dejó de ser homosexual gracias a Dios

Óscar Naranjo fue uno de los participantes del reconocido reality ‘Protagonistas de nuestra tele’, en donde logró robarse el show debido a las distintas situaciones que se presentaron a lo largo del programa, en el que buscó encontrar refugio en algunas personalidades. Sin embargo, el momento más representativo fue la situación de violencia que presentó con la reconocida presentadora Elianis Garrido quien fue eliminada debido a su reacción.

Naranjo fue invitado al programa ‘Buen día Colombia’ en donde reveló varios detalles de su vida y los proyectos que piensa llevar a cabo en los próximos meses. Uno de los temas que más llamó la atención a lo largo de la entrevista fue que desde hace algunos meses aseguró que dejó de ser homosexual gracias a Dios. Como era de esperarse las reacciones por parte de los presentadores no faltaron.

Óscar llegó al set acompañado de su mamá, quien ha sido la que lo ha apoyado en repetidas ocasiones. Sin embargo, para muchos de los televidentes la entrevista fue un claro ataque en contra del hombre, pero es supo responder a cada una sin problema alguno. Violetta Bergonzi indagó sobre si él pensaba que la homosexualidad resultaba ser una condena. Naranjo indicó que no deseaba irrespetar a la comunidad LGBTI: “Dios los ama, Dios es amor, me ama a mí con todas las pataletas”.

Seguidamente, el exparticipante de Protagonistas aseguró que él no dejó de ser homosexual, porque sí, porque quiso: “Dios me habló a mí, por su palabra, el proceso que tuvo que vivir, varias experiencias que tuve que pasar, con respecto a las liberaciones espiturituales, no es que ya, yo cambié por mi propia voluntad”. Asimismo, el hombre indicó que esta trasformación la atravesó en varios lugares y aprovechó para agradecer a su pastor quien lo apoyo en cada momento, pues tuvo la paciencia para apoyarlo en sus distintas etapas.

Naranjo reiteró que por el momento está soltero, pues está a la espera según él, de esa hermosa esposa, pero todo será a su tiempo y está convencido de que Dios se la dará. Asimismo, indicó que desea que su pareja que honre el ministerio de Dios, que lo apoye, que le cocine rico y por supuesto, que quiera y respete a su mamá.

Finalmente, resaltó que su cambio se debe a seguir la palabra de Dios: “Él hizo a Adán y es claro, en génesis dijo que no es bueno que el hombre esté solo vamos a hacerle una ayuda idónea para él, una mujer para que lo acompañe vemos en la misma creación”.