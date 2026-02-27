Jessica Cediel salió a defender su celibato y sus tres años sin pareja; dio consejo a las mujeres solteras

Jessica Cediel es una de las presentadoras y modelos más influyentes y mediáticas de la televisión colombiana, reconocida por su carisma y versatilidad frente a las cámaras. con una trayectoria que despegó en programas icónicos como ‘Muy buenos días’ y ‘Estilo RCN’, logró dar el salto internacional para trabajar en grandes cadenas como univision y telemundo en los Estados Unidos. además de su faceta como actriz y conductora de formatos de gran audiencia como ‘Yo me llamo’, Jessica se ha convertido en un referente de resiliencia al compartir públicamente su difícil batalla de años contra las secuelas de los biopolímeros. esta transparencia en su vida personal.

La bogotana en los últimos meses ha sido blanco de fuertes críticas las cuales la han llevado a salir a defenderse en varias ocasiones. Una de las más recientes se dio con el fallecimiento de su padre debido a la serie de problemas de salud que presentaba. En medio de la confirmación de la noticia fueron varias las publicaciones realizadas por parte de Cediel, las cuales fueron consideradas para varios usuarios como un “show” frente al dolor tan fuerte de perder a quien se ama.

Sin embargo, la serie de comentarios no han parado y en esta ocasión la presentadora de Caracol volvió a dar de que hablar luego de que volviera a referirse a sus relaciones personales, confesando que alrededor de tres años no cuenta con una pareja, esperando al hombre que Dios tenga para su vida.

“Hoy en día la gente no quiere sacrificios serio y el amor es sacrificio es una decisión de todos los días consicente (...) Voy a amar a la persona que escogí y me escogió todos los días (...) Como hoy en día el amor es plástico, yo no quiero una relación de plastico, quiero una relación de verdad, para toda la vida, viejitos, arrugaditos, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo espero (...) Si estoy sola no es porque pobrecita, es una decisión que toma consciencia, estoy en mi mejor momento, personal, profesional (...) A las mujeres solteras, esperen por el indicado“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Jessica Cediel.

¿Cuál era la enfermedad que padecía el papá de Jessica Cediel?

Alfonso Cediel, el padre de Jessica Cediel, padeció durante varios años de párkinson, una enfermedad neurodegenerativa y progresiva que afecta principalmente el sistema nervioso y el movimiento debido al desgaste natural de esta condición, que le causaba dificultades motoras y requería cuidados especializados permanentes, la familia tomó la difícil decisión de internarlo en un centro de reposo donde pudiera recibir atención profesional. A lo largo de este proceso, Jessica compartió con sus seguidores la complejidad de enfrentar un diagnóstico sin cura, resaltando la importancia de la paciencia y el amor ante el deterioro físico y cognitivo de su progenitor. lamentablemente, tras una larga batalla contra las complicaciones de esta enfermedad, Alfonso Cediel falleció el 20 de diciembre de 2025, dejando un profundo vacío en la vida de la presentadora, quien siempre lo describió como su más grande amor.