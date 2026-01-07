Carla Giraldo presume sus vacaciones con su pareja a días del regreso de ‘La Casa de los Famosos’

La tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ regresa a las pantallas del canal RCN el próximo 12 de enero a las 8:00 pm, una vez más conducido por Carla Giraldo y Marcelo Cezan. Mientras que el After Show también vuelve con Karen Sevillano y Vicky Berrio, una dupla que fue acogida de forma positiva por los televidentes.

El reality continúa anunciando más participantes y entre su más reciente anuncio, se conoció el nombre de la modelo caleña, Sofía Jaramillo, quien hace parte de una familia bastante conocida en el entretenimiento. Mientras inicia el programa, los participantes disfrutaron de las fiesta de fin de año y las vacaciones, así mismo, Carla Giraldo quien estuvo en Cartagena al lado de su pareja.

Así lo compartió en sus redes sociales, con un corto video en donde se le caminando de manera sonriente y con mucha complicidad junto a Roberto Asis, por la calles de la Ciudad Amurallada. Este estuvo acompañado con un “Feliz año mi amor”, mientras que el hombre compartió un carrete en donde se puede ver a la presentadora, quien una vez más le dejo un comentario: “Nadie nunca te va a querer tantísimo como yo”.

¿Quién es el novio de Carla Giraldo?

Roberto Asis es el hombre con el que Carla Giraldo se está dando una nueva oportunidad en el amor, y su vínculo se dio de manera natural, ya que por la información encontrada en internet, indicaría que Roberto se dedica al mundo del entretenimiento, pero detrás del lente.

Según un artículo escrito por la Revista Vogue México, Roberto se dedica a la fotografía detrás de producciones audiovisuales, lugar donde conoció a su anterior esposa, la estilista cartagenera, Pamela García.Esto, sumado que también se desempeña como modelo según su perfil de Instagram, ya que ha sido la imagen de diferentes marcas.

¿Quiénes son los participantes de ‘La Casa de los Famosos 3’?