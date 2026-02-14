Tragedia en Córdoba: la impactante cifra de animales muertos y damnificados que tiene en alerta a las autoridades

Un saldo de más de 160.000 personas damnificadas y la destrucción del sustento económico cerca de 48.000 hogares mantienen en vilo al departamento de Córdoba. La pérdida masiva de cultivos y la muerte de exactamente 5.230 animales de producción a causa de las fuertes precipitaciones han detonado una alerta máxima por la seguridad alimentaria en la región, según información reportada por Blu Radio.

(También puede leer: “Mi hijo está enfermo y lo tratan como delincuente”: el angustiante relato de congresista colombiana por retención en EE. UU.)

El 80 % del territorio cordobés se encuentra bajo el agua o lidiando con los estragos a causa del clima. De los 30 municipios del departamento, 24 registran niveles graves de afectación que han obligado a la movilización de distintas organizaciones humanitarias para evitar una crisis de desnutrición en las zonas más apartadas.

Ignacio García, coordinador de mecanismos de respuesta a emergencias de la ONG Acción contra el Hambre, confirmó a la cadena radial que la situación actual golpea de forma severa la capacidad de las comunidades para acceder a sus alimentos básicos. Las inundaciones no solo arrasaron con las viviendas, sino con las herramientas de trabajo y el ganado del cual dependen muchas de estas poblaciones para sobrevivir.

El riesgo invisible: un golpe directo al plato

El impacto de las emergencias climáticas va más allá de los daños materiales y amenaza directamente a los grupos más vulnerables del departamento. Las autoridades y organismos de socorro han identificado que los niños, las mujeres embarazadas o lactancia, y las comunidades indígenas son quienes enfrentan el mayor riesgo de padecer hambre a corto plazo.

La desaparición de los animales, fundamentales tanto para el consumo propio como para la comercialización local, deja a miles de campesinos sin su principal medio de vida. Sin estos ingresos, la recuperación económica de las familias queda paralizada.

Municipios en zona roja y el despliegue de ayudas

El mapa de la tragedia concentra sus puntos más críticos en San Pelayo, Canalete, Puerto Escondido y Los Córdobas. Ante la urgencia. Las labores de asistencia se han enfocado recientemente en poblaciones como La Esmeralda y Caño Viejo, ubicadas en Puerto Escondido, además de intervenciones de apoyo logístico en el hospital del municipio de Tierralta.

Frente a la magnitud de los daños, la exigencia principal es mantener un monitoreo constante sobre la región, ya que la destrucción de la infraestructura local y la desaparición de los medios de subsistencia anticipan una emergencia prolongada que requerirá soluciones sostenibles a mediano y largo plazo.