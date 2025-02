Carla Giraldo de ‘La Casa de los Famosos’ reveló el acuerdo que tiene con su ex para la crianza de sus hijos

Con 38 años, la paisa Carla Giraldo se ha ganado a pulso la distinción de ser una de las figuras más queridas de la pantalla chica colombiana, debido a su paso por telenovelas como ‘Juego Limpio’, ‘Los graduados’ y ‘Las muñecas de la mafia 2′; a lo que se le suma su actual participación como presentadora de ‘La Casa de los Famosos’. Justamente esta talentosa mujer ha dado de qué hablar luego de revelar parte del acuerdo que tiene con su expareja para la crianza de sus hijos.

Para 2012 Carla inició un idilio con el DJ Y empresario Mauricio Fonnegra, hombre con el que en la actualidad ya no está y con el que enfrentó un extenso proceso de divorcio; situación que vivieron de primera mano y con gran tenacidad sus hijos Damían y Adrían, niños que tienen 9 y 10 años.

Carla Giraldo de 'La Casa de los Famosos Colombia' Foto: RCN

Justamente Carla decidió desmentir varios mitos y rumores relacionados con la vida y crianza de sus hijos, y lo hizo mediante una entrevista que concedió a ‘Impresentables’ de ‘Los 40′, formato en el que dio apartes de lo que tiene acordado con su ex para sacar adelante a sus ‘retoños’.

“Yo creo que la maternidad es una de las cosas más complicadas que hay. Guiar a un niño y darle consejos cuando tú la has embarrado tantas veces en tu vida. Ahorita por ejemplo que estamos divididos una semana y una semana, es más complicado porque te desprendes durante una. (...) La maternidad es muy difícil y de dos seres más, dos muy diferentes. Yo amo a mis hijos, me enseñan más ellos a mí que yo, a ellos, su amor, su bondad, su tranquilidad para llevar un proceso que no fue fácil”, manifestó Giraldo en la conversación.

