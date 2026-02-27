¿Cuántas botellas del ron de Abelardo de la Espriella se puede comprar con el mínimo?; pocos se pueden dar el lujo

El abogado Abelardo de la Espriella es hoy por hoy uno de los principales opcionados a ocupar la silla de Gustavo Petro en la Casa de Nariño junto al senador de izquierda Iván Cepeda. Más allá de su trabajo como litigante, De la Espriella se ha caracterizado por extender su imagen en otras aristas, como la empresarial con distintas marcas, dentro de ellas su marca de ron junto al cantante Silvestre Dangond. Acá le contamos cuantas botellas se puede comprar al mes si usted gana el salario mínimo.

De acuerdo con Invamer en una simulación de primera vuelta, Cepeda toma la delantera con un sólido 37,1 % de intención de voto, situándose como el referente principal de los sectores alternativos. Por su parte, De la Espriella se ubica en la segunda casilla con un 18,9 %, logrando consolidar una base importante en la derecha.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella Fotos: X de Iván Cepeda y Helber Vargas (PUBLIMETRO)

A solo nueve días de las elecciones, la encuesta de GAD3 para RCN y otros medios reveló que Iván Cepeda lidera la intención de voto presidencial con un 34 %, seguido por Abelardo de la Espriella, quien consolida un 26 % de favoritismo.

En un escenario de enfrentamiento directo, la distancia se reduce significativamente: Cepeda alcanza el 38 % frente al 33 % de De la Espriella. El resto de la muestra se divide entre un 14 % de voto en blanco y un 15 % de ciudadanos que no votarían o no responden.

¿Cuánto cuesta el Ron Defensor de Abelardo de la Espriella?

Con este panorama y las grandes posibilidades de Abelardo de ponerse la banda cruzada, muchos de sus seguidores quisiesen celebrar su posible victoria con una botella del ron de su candidato el cual, según la página oficial puede conseguirse en dos presentaciones la ‘Ron Defensor Style’ de 12 años de 700 mililitros por $256.900; y la ‘Ron Defensor Premium Style’ de 18 años por $351.900.

Considerando que el Ron de 12 años tiene un costo de $256.900, con un solo salario mínimo mensual podrías adquirir exactamente 6 botellas, sobrándote $209.505 (casi para una séptima, pero te faltarían unos $47.000). Por otro lado, si le va a meter más presupuesto y quiere el de 18 años, cuyo valor es de $351.900, tu presupuesto te alcanzaría para comprar 4 botellas completas, quedándote un remanente de $343.305, lo que curiosamente te dejaría a solo $8.595 de poder comprar la quinta botella.

