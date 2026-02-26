Encuesta Invamer: ¿quién ganaría entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en segunda vuelta?

La firma Invamer publicó en las últimas horas su más reciente encuesta de intención de voto -encargada por Noticias Caracol y Blu Radio- a poco menos de dos semanas de las consultas presidenciales que se realizarán el próximo 8 de marzo. La medición estadística, además, mostró varios escenarios de una eventual segunda vuelta presidencial.

Para empezar, la medición concluyó que Paloma Valencia, Claudia López y Daniel Quintero lideran en intención de voto en sus respectivas consultas presidenciales. Sin embargo, no son los candidatos con mejor desempeño en un escenario de primera vuelta, donde Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente.

Para proyectar un escenario de primera vuelta, sin embargo, la encuesta Invamer les preguntó a los ciudadanos cómo votarían si Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras ganaran sus consultas. Esta es la lista de los cinco candidatos con mayor intención de voto en ese escenario de primera vuelta:

Iván Cepeda (37,1 %).

Abelardo de la Espriella (18,9 %).

Claudia López (11,7 %).

Paloma Valencia (10,0 %).

Sergio Fajardo (6,6 %).

Clara López (2,8 %).

Santiago Botero (2,2 %).

Roy Barreras (1,8 %).

Miguel Uribe Londoño (1,8 %).

¿Qué pasará en segunda vuelta con Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella?

Teniendo en cuenta que son los candidatos con mayor intención de voto, uno de los escenarios que más expectativa ha generado es un virtual enfrentamiento entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en una segunda vuelta presidencial.

En ese escenario, Cepeda derrotaría a Abelardo de la Espriella. Mientras el primero obtuvo un 59,4% en intención de voto en ese escenario, el segundo consiguió un 37,4 %; el voto en blanco obtuvo un 3,2 %. La medición se mantuvo relativamente estable en comparación a la que hizo Invamer en noviembre de 2025. En ese entonces, Cepeda obtuvo 59,1 % y De la Espriella 36,2 %, mientras que el voto en blanco se situó en 4,6 %.

Vale la pena señalar, sin embargo, que las encuestas son la foto de un determinado momento político. En ese sentido, las preferencias electorales de los ciudadanos podrían cambiar o mantenerse durante los próximos meses. Más aún, cuando todavía faltan casi tres meses para la primera vuelta presidencial.

Ficha técnica de la encuesta

Esta es la ficha técnica de la encuesta de Invamer:

EMPRESA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA: INVAMER S.A.S.

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: Noticias Caracol y Blu radio.

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Noticias Caracol y Blu radio.

PROPÓSITO DEL ESTUDIO: conocer la percepción del universo representado según el contenido de este informe y las preguntas textuales que hacen parte del mismo.

UNIVERSO REPRESENTADO: hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos y de todas las regiones de Colombia a las que se refiere el artículo 45 de la ley 2056 de 2020.

TEMAS CONCRETOS A LOS QUE SE REFIERE: intención de voto en las próximas elecciones de Presidente de Colombia, estado de ánimo, aprobación del Presidente,

imagen de instituciones de Colombia, principal problema por resolver en el país, aceptación respecto a leyes, propuestas o afirmaciones del momento.

PERSONAS E INSTITUCIONES POR QUIEN SE INDAGÓ:

Personas: Sergio Fajardo Valderrama, Juan Manuel Galán, Claudia López, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Mauricio Lizcano, Maurice Armitage, Enrique Peñalosa, Miguel Uribe Londoño, Daniel Palacios, Felipe Córdoba, Paloma Valencia, Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella, Juan Carlos Pinzón, Germán Vargas Lleras, Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero, Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo, Luis Carlos Reyes, Juan Fernando Cristo, Santiago Botero, Clara López, Sondra Macollins, Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez, Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres Moreno, Martha Viviana Bernal, Daniel Quintero Calle, Gustavo Petro, Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana Arango, Ernesto Samper Pizano, Juan Manuel Santos, César Gaviria Trujillo, Iván Duque Márquez, La presidenta Interina de Venezuela Delcy Rodríguez, El Presidente electo de Estados Unidos Donald Trump, El Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, El Presidente de El Salvador Nayib Bukele, El presidente de Argentina Javier Milei.

Instituciones: La Iglesia Católica, El Congreso, La Fiscalía General, Las Fuerzas Militares, La Policía, Los Sindicatos, Los empresarios, Los medios de comunicación, La Corte Constitucional, La Junta Directiva del Banco de la República, La Procuraduría General, La Contraloría General, El sistema judicial colombiano, Los Partidos Políticos, La Corte Suprema de Justicia, La JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), El ELN, Las redes sociales, La Registraduría Nacional del Estado Civil.

ESPACIO GEOGRÁFICO Y FECHA DE REALIZACIÓN: esta encuesta fue realizada en todas las regiones de Colombia a las que se refiere el artículo 45 de la ley 2056 de 2020, entre el 11 y el 22 de febrero de 2026.

El estudio se realizó en cumplimiento a la norma ISO 20252 versión 2019 Investigación de mercados social y de opinión y la ley 2494 de 2025.

TIPO DE ESTUDIO CON ARREGLO A LAS CATEGORÍAS: “encuesta o encuesta por muestreo probabilístico” según las descripciones del artículo 3 de la ley 2494 de 2025.

MARGEN DE ERROR DE DISEÑO Y NIVEL DE CONFIANZA: el margen de error de diseño es de 1,93% con un nivel de confianza de 95%. El margen de error de cada indicador se encuentra en el transcurso del informe y en el anexo que se envía al CNE.

MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: encuestas personales en el hogar del encuestado.

NOMBRE DE LOS PROFESIONALES EN ESTADÍSTICA: en Invamer, el estudio fue desarrollado por un equipo multidisciplinario de diversos procesos que hacen parte de una encuesta, dentro del cual se encuentran los profesionales del área de estadística William Alexander Aguirre Antolinez y Santiago Poveda Grajales, quienes aportaron su experiencia técnica y rigurosidad metodológica al proceso.

CONTRAPRESTACIÓN POR RESPONDER LA ENCUESTA: no hubo contraprestación a ninguno de los encuestados por responder la encuesta.

MÉTODO DE VALIDACIÓN: se revisó el 100% de las encuestas realizadas y se supervisó el 10% de las mismas.

SUBCONTRATACIÓN: no aplica. En Invamer todos los colaboradores son contratados directamente y con empleo formal.

NÚMERO DE ENCUESTADORES: en el estudio participaron 111 encuestadores.

TIPO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA: Se realizó un muestreo probabilístico por etapas con un tamaño de muestra de 3.800 encuestas en 147 municipios (24 capitales y 123 no capitales), dentro de los cuales se incluyeron los municipios de inclusión forzosa, municipios grandes, medianos y pequeños según la descripción que se encuentra en el artículo 3 de la ley 2494 de 2025.