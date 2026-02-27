Petro lanza advertencia a dueños de EPS: Presentará ley para embargar sus bienes por deudas de salud

En el marco del Gran Encuentro Nacional de Salud ‘Defender la Salud es defender a Colombia’ el presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno nacional presentará un proyecto de ley para que los propietarios de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) respondan con su patrimonio por las deudas acumuladas con hospitales, clínicas y proveedores del sistema.

Durante su intervención en la Plaza de Bolívar de Bogotá, el mandatario reiteró que el Estado no asumirá obligaciones financieras que corresponden a actores privados y que se originaron por el manejo irregular de recursos públicos destinados a la atención en salud. Según explicó, la iniciativa busca establecer responsabilidades claras y evitar que los pasivos del sistema continúen trasladándose a la Nación.

“Por eso no liquidamos EPS, para que se sepa cuál es la deuda que aparece en los estados contables y sea un cheque, sea una factura de cobro ejecutiva por la cual los jueces de Colombia tengan que cobrarle a esos dueños de EPS el dinero que deudan”, dijo el jefe de Estado.

El presidente señaló que muchas EPS dejaron deudas millonarias tras su liquidación, afectando gravemente la red hospitalaria pública y privada, y subrayó que el nuevo proyecto pretende que dichas obligaciones sean cobradas directamente a sus dueños mediante mecanismos legales y judiciales.

Asimismo, indicó que esta propuesta se enmarca en la reforma estructural al sistema de salud, orientada a garantizar el derecho fundamental a la atención, fortalecer la red pública hospitalaria y poner fin a la intermediación financiera que, según el Gobierno, convirtió la salud en un negocio y no en un servicio esencial.

El anuncio se dio en medio del llamado del Ejecutivo a que el Congreso retome el debate de la reforma a la salud en el próximo periodo legislativo, con el respaldo de trabajadores del sector, organizaciones sociales y ciudadanía en general.