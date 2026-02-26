Silvestre Dangond reveló cómo se protege ante las malas energías y lo que puede sucederle en su trabajo

Silvestre Dangond se sigue consolidando como el arista más grande del género vallenato, esto después de años de carrera, que por supuesto han traído miles de aprendizajes y cambios para él. Actualmente, se puede ver una etapa mucha más madura y reflexiva del artista, no solo en su música, sino también en el momento en que habla públicamente.

En una reciente entrevista en el podcast “El Poder de la Música" de Humberto el “Gato” , el cantante urumitero habló de diferentes aspectos de su vida, tocando a profundidad el ámbito espiritual y energético. Para él, el universo del vallenato no solo se alimenta de acordeones y parrandas; también está rodeado de una mística profunda que, en ocasiones, roza lo esotérico.

Así Silvestre reveló que una búsqueda de respuestas encontró como protegerse de la vulnerabilidad ante las energías negativas y las envidias que permean el mundo del espectáculo. “Lo que te voy a decir es algo muy poderoso, estaba en búsqueda de respuestas y fui en búsqueda de eso, porque al final cuando tu estas en este camino, en el mundo espiritual, energético, de la respiración, de la paciencia, de llevar tu cuerpo a otra frecuencia, en buscar el silencio, abres muchas puertas también“, explicó.

Para el artista, esta búsqueda implica que también ingresen aspectos negativos, ya que el éxito rotundo actúa como un imán que no solo atrae admiración, sino también cargas pesadas provenientes de terceros. También explicaba que nadie le cae mal, porque acepta y comprende a las personas:

“Fui a buscar una respuesta, decía yo: “me va tocar viajar, rezar unas piedad“, yo estaba buscando una aseguranza porque siempre estoy expuesto. Fortalecer quizás mis rituales antes de salir al escenario. Cuando me siento con mi taita, le cuento mis intenciones y él muy serio me dice: “la mayor aseguranza que existe y tu puedes tener, es seguir portándote como te estas portando, en amor, respeto, consideración. Wow, yo quedé, no dormí esa noche", contó con la voz entre cortada.

Silvestre Dangond contó su experiencia con la ayahuasca

En esta misma entrevista, el artista habló de la gran conexión que tuvo al interpretar al juglar vallenato Leandro, destacando la relación que tenía este con la naturaleza, al no tener vista logró desarrollar todos sus sentidos. Para Dangond interpretar al artista se volvió mágico y así llegó primero a la psilocibina, una sustancia alucinogénica que se obtiene de ciertos tipos de hongos oriundos de las regiones tropicales:

“La misma psilocibina me acoge y me ubica, me regaña y me dice esto no es para jugar, después doy el otro paso, y llegó la mamá de todas, que es la ayahuasca, ya ahí sí me cambió todo. Entendí mi proceso, entendí mi lado oscuro, mi drogadicción, mi mal comportamiento”, aseguró el artista. Para él, las lagrimas de siempre suele expresar son de agradecimiento a Dios por mostrarle cómo lo preparó para llegar a donde esta.