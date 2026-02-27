De la Espriella le ruge a Cepeda en encuesta de RCN; luego que en la de Caracol se le borraran las ‘rayas’

Ya quedan pocos días para que los colombianos cumplan con la primera cita que tendrán con la democracia en este 2026, con las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas. Previo a esto se han divulgado varias encuestas, dentro de ellos la Invamer, la cuál está siendo contrastada con la más reciente publicada por RCN, en la que, entre otras cosas se incrementó el favoritismo de Abelardo de la Espriella.

El panorama para definir quién reemplazará a Petro en la Casa de Nariño, empiezó a despejarse tras la publicación de la última encuesta de Invamer, que posiciona a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella como los protagonistas del tablero electoral. En una simulación de primera vuelta, Cepeda toma la delantera con un sólido 37,1 % de intención de voto, situándose como el referente principal de los sectores alternativos. Por su parte, De la Espriella se ubica en la segunda casilla con un 18,9 %, logrando consolidar una base importante en la derecha.

¿Qué son la lista abierta y cerrada para las elecciones del congreso? (Imagen creada por Gemini)

Al analizar un hipotético ‘enfrentamiento’, el contraste numérico se vuelve aún más agudo a favor del congresista. El estudio proyecta que, en una segunda vuelta, Iván Cepeda alcanzaría la presidencia con el 59,4 % de los sufragios, superando con holgura el 37,4 % que obtendría De la Espriella. Esta tendencia de votación muestra una notable estabilidad respecto a la medición de noviembre de 2025, lo que indica que las posturas de los electores frente a ambos perfiles se mantienen firmes, dejando poco margen de maniobra para cambios drásticos en el corto plazo.

El reporte de subraya que el enfrentamiento entre estas dos figuras deja muy poco espacio para la indecisión, con un voto en blanco que apenas llega al 3,2 %. Mientras Cepeda parece haber tocado un techo cercano al 60 %, el reto para De la Espriella radica en capturar el apoyo de figuras que quedaron rezagadas en la encuesta, como Claudia López (11,7 %) o Paloma Valencia (10,0 %).

¿Qué dice La Gran Encuesta de RCN?

Noticias RCN, La FM, La República y GAD3, revelaron los resultados de su encuesta en la mañana de este viernes 27 de febrero, a nueve días de las elecciones, en la qué, más allá de las cifras de las consultas, resaltó una pregunta en concreto: “Si las elecciones a la Presidencia de la República fueran mañana, ¿por qué candidato a la Presidencia votaría?"

A pesar que Cepeda sigue comandando la intención de voto con un 34%, a diferencia de lo presentado por Invamer, De la Espriella tiene el 26% del favoritismo para los encuestados. Además, en un enfrentamiento directo entre Cepeda y De la Espriella, el primero tiene un 38% y el segundo un 33%; el voto en blanco un 14%; quienes no votarían se toman el 11%; y los que no saben no responden un 4%.

Ficha técnica:

Universo: Residentes en Colombia mayores de 18 años con derecho de voto en los procesos electorales de 2026 y con acceso a telefonía móvil.

Espacio geográfico: Cobertura nacional en el territorio continental (31 departamentos y el Distrito Capital de Bogotá). El diseño muestral garantiza la representatividad territorial y la inclusión de los municipios de mayor tamaño poblacional en cumplimiento del Artículo 4 de la Ley 2494 de 2025.

Procedimiento de la recogida de la información: Encuestas telefónicas (CATI) mediante entrevistadores entrenados, con aplicación asistida por software.

Tamaño de la muestra: 2.473 entrevistas nominales. n-efectivo tras ponderación (Kish): 1.772 entrevistas

Error muestral: Margen de error de ±2,3% para el total de la muestra (n=2.473) para un nivel de confianza del 95% y P=Q=0,5 bajo el n-efectivo calculado. El número efectivo de respuestas (n-efectivo) se calcula mediante la fórmula de Kish para garantizar la veracidad de los intervalos de confianza publicados, asegurando que para todos los indicadores de voto (Art. 4 Ley 2494) el margen de error no supere el 3,0%. Los cálculos de error específicos, basados en el n-efectivo tras ponderación, se detallan en la Ficha Metodológica Ampliada aportada para garantizar la plena verificabilidad del estudio.

Ponderación de la muestra: Ajuste de representatividad mediante calibración post-estratificada (Raking) en dos etapas. Primera etapa de ajuste nacional para variables sociodemográficas (sexo, edad y estrato) según proyecciones DANE 2025. Segunda etapa de ajuste macro-regional para comportamiento electoral (Recuerdo de Voto 2022) según datos oficiales de la Registraduría. El proceso incluye un reforzamiento de ratios de verosimilitud política y control de varianza mediante limitación de pesos extremos para maximizar la eficiencia de la muestra (n-efectivo)

Nivel de confianza: 95%, en la hipótesis más desfavorable de p=q=0,5 y bajo muestreo aleatorio simple

Marco de muestreo: La selección territorial se realiza de forma proporcional al tamaño poblacional según el Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2494 de 2025, el diseño muestral garantiza la inclusión de los municipios y distritos de mayor tamaño poblacional, así como la cobertura de aquellos municipios de referencia regional cuando no existan municipios o distritos con población igual o superior a 800.000 habitantes. Este criterio se aplica exclusivamente a efectos de asegurar la adecuada representatividad territorial del estudio.

Duración de la entrevista: 4-5 minutos aproximadamente.

Fechas del trabajo de campo: 16 a 23 de febrero de 2026.

Persona jurídica que realizó el estudio: GAD3 Colombia S.A.S

Profesionales que realizan la encuesta: Dr. Narciso Michavila Núñez, Javier Sánchez García y Mario Martín Fernández.