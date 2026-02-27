Noticias

En nueva encuesta presidencial, Iván Cepeda vuelve a ganar en todos los escenarios: De la Espriella se acerca

El candidato del Pacto Histórico mantiene su ventaja frente al resto, no obstante Aberlardo De la Espriella le corta distancia.

Iván Cepeda ganaría en todos los escenarios en encuesta presidencial de RCN.
Iván Cepeda ganaría en todos los escenarios en encuesta presidencial de RCN. Foto: Redes sociales - Iván Cepeda
Por Kewin Alarcón

En la mañana de este viernes 27 de febrero, se dieron a conocer los resultados de la Gran Encuesta presidencial realizada por Noticias RCN, La Fm, La República y GAD3, donde se midió la intención de voto de los candidatos a llegar a la Casa de Nariño.

En este sondeo, el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda, volvió a llamar la atención luego de que fuera el político con mayor porcentaje de ganar la presidencia de la República.

A la pregunta, si las elecciones a la Presidencia de la República fueran mañana, ¿Por qué candidato a la Presidencia votaría​?

- Iván​ Cepeda 34%

- Abelardo de la Espriella 26%

- Paloma Valencia 4%

- Claudia López 3%

- Vicky Dávila 2%

- Sergio Fajardo 2%

- Santiago Botero 2%

Igualmente en La Gran Encuesta de GAD3 se le preguntó a los colombianos sobre posibles escenarios para la segunda vuelta. Allí Iván Cepeda sale como el ganador en todos los escenarios.

Si la segunda vuelta es entre Cepeda y Abelardo, el candidato del Pacto Histó​rico ganaría con un 38%, frente a un 33% del abogado.

Si la segunda vuelta fuera entre el senador y Sergio Fajardo, Iván Cepeda se impondría con un 36% en relación con el 26% del exalcalde de Medellín.

Finalmente, si Iván Cepeda tuviera que medirse ante Paloma Valencia, el congresista ganaría con un amplia ventaja teniendo un 40% respecto a un 25% de Valencia.

Ficha técnica:

Universo: Residentes en Colombia mayores de 18 años con derecho de voto en los procesos electorales de 2026 y con acceso a telefonía móvil.

Espacio geográfico: Cobertura nacional en el territorio continental (31 departamentos y el Distrito Capital de Bogotá). El diseño muestral garantiza la representatividad territorial y la inclusión de los municipios de mayor tamaño poblacional en cumplimiento del Artículo 4 de la Ley 2494 de 2025.

Procedimiento de la recogida de la información: Encuestas telefónicas (CATI) mediante entrevistadores entrenados, con aplicación asistida por software.

Tamaño de la muestra: 2.473 entrevistas nominales. n-efectivo tras ponderación (Kish): 1.772 entrevistas

Error muestral: Margen de error de ±2,3% para el total de la muestra (n=2.473) para un nivel de confianza del 95% y P=Q=0,5 bajo el n-efectivo calculado. El número efectivo de respuestas (n-efectivo) se calcula mediante la fórmula de Kish para garantizar la veracidad de los intervalos de confianza publicados, asegurando que para todos los indicadores de voto (Art. 4 Ley 2494) el margen de error no supere el 3,0%. Los cálculos de error específicos, basados en el n-efectivo tras ponderación, se detallan en la Ficha Metodológica Ampliada aportada para garantizar la plena verificabilidad del estudio.

Ponderación de la muestra: Ajuste de representatividad mediante calibración post-estratificada (Raking) en dos etapas. Primera etapa de ajuste nacional para variables sociodemográficas (sexo, edad y estrato) según proyecciones DANE 2025. Segunda etapa de ajuste macro-regional para comportamiento electoral (Recuerdo de Voto 2022) según datos oficiales de la Registraduría. El proceso incluye un reforzamiento de ratios de verosimilitud política y control de varianza mediante limitación de pesos extremos para maximizar la eficiencia de la muestra (n-efectivo)

Nivel de confianza: 95%, en la hipótesis más desfavorable de p=q=0,5 y bajo muestreo aleatorio simple

Marco de muestreo: La selección territorial se realiza de forma proporcional al tamaño poblacional según el Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2494 de 2025, el diseño muestral garantiza la inclusión de los municipios y distritos de mayor tamaño poblacional, así como la cobertura de aquellos municipios de referencia regional cuando no existan municipios o distritos con población igual o superior a 800.000 habitantes. Este criterio se aplica exclusivamente a efectos de asegurar la adecuada representatividad territorial del estudio.

Duración de la entrevista: 4-5 minutos aproximadamente.

Fechas del trabajo de campo: 16 a 23 de febrero de 2026.

Persona jurídica que realizó el estudio: GAD3 Colombia S.A.S

Profesionales que realizan la encuesta: Dr. Narciso Michavila Núñez, Javier Sánchez García y Mario Martín Fernández.

Tags

Lo que debe saber

Lo Último