En nueva encuesta presidencial, Iván Cepeda vuelve a ganar en todos los escenarios: De la Espriella se acerca

Iván Cepeda ganaría en todos los escenarios en encuesta presidencial de RCN.

En la mañana de este viernes 27 de febrero, se dieron a conocer los resultados de la Gran Encuesta presidencial realizada por Noticias RCN, La Fm, La República y GAD3, donde se midió la intención de voto de los candidatos a llegar a la Casa de Nariño.

En este sondeo, el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda, volvió a llamar la atención luego de que fuera el político con mayor porcentaje de ganar la presidencia de la República.

A la pregunta, si las elecciones a la Presidencia de la República fueran mañana, ¿Por qué candidato a la Presidencia votaría​?

- Iván​ Cepeda 34%

- Abelardo de la Espriella 26%

- Paloma Valencia 4%

- Claudia López 3%

- Vicky Dávila 2%

- Sergio Fajardo 2%

- Santiago Botero 2%

Igualmente en La Gran Encuesta de GAD3 se le preguntó a los colombianos sobre posibles escenarios para la segunda vuelta. Allí Iván Cepeda sale como el ganador en todos los escenarios.

Si la segunda vuelta es entre Cepeda y Abelardo, el candidato del Pacto Histó​rico ganaría con un 38%, frente a un 33% del abogado.

Si la segunda vuelta fuera entre el senador y Sergio Fajardo, Iván Cepeda se impondría con un 36% en relación con el 26% del exalcalde de Medellín.

Finalmente, si Iván Cepeda tuviera que medirse ante Paloma Valencia, el congresista ganaría con un amplia ventaja teniendo un 40% respecto a un 25% de Valencia.

Ficha técnica:

Universo: Residentes en Colombia mayores de 18 años con derecho de voto en los procesos electorales de 2026 y con acceso a telefonía móvil.

Espacio geográfico: Cobertura nacional en el territorio continental (31 departamentos y el Distrito Capital de Bogotá). El diseño muestral garantiza la representatividad territorial y la inclusión de los municipios de mayor tamaño poblacional en cumplimiento del Artículo 4 de la Ley 2494 de 2025.

Procedimiento de la recogida de la información: Encuestas telefónicas (CATI) mediante entrevistadores entrenados, con aplicación asistida por software.

Tamaño de la muestra: 2.473 entrevistas nominales. n-efectivo tras ponderación (Kish): 1.772 entrevistas

Error muestral: Margen de error de ±2,3% para el total de la muestra (n=2.473) para un nivel de confianza del 95% y P=Q=0,5 bajo el n-efectivo calculado. El número efectivo de respuestas (n-efectivo) se calcula mediante la fórmula de Kish para garantizar la veracidad de los intervalos de confianza publicados, asegurando que para todos los indicadores de voto (Art. 4 Ley 2494) el margen de error no supere el 3,0%. Los cálculos de error específicos, basados en el n-efectivo tras ponderación, se detallan en la Ficha Metodológica Ampliada aportada para garantizar la plena verificabilidad del estudio.

Ponderación de la muestra: Ajuste de representatividad mediante calibración post-estratificada (Raking) en dos etapas. Primera etapa de ajuste nacional para variables sociodemográficas (sexo, edad y estrato) según proyecciones DANE 2025. Segunda etapa de ajuste macro-regional para comportamiento electoral (Recuerdo de Voto 2022) según datos oficiales de la Registraduría. El proceso incluye un reforzamiento de ratios de verosimilitud política y control de varianza mediante limitación de pesos extremos para maximizar la eficiencia de la muestra (n-efectivo)

Nivel de confianza: 95%, en la hipótesis más desfavorable de p=q=0,5 y bajo muestreo aleatorio simple

Marco de muestreo: La selección territorial se realiza de forma proporcional al tamaño poblacional según el Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 2494 de 2025, el diseño muestral garantiza la inclusión de los municipios y distritos de mayor tamaño poblacional, así como la cobertura de aquellos municipios de referencia regional cuando no existan municipios o distritos con población igual o superior a 800.000 habitantes. Este criterio se aplica exclusivamente a efectos de asegurar la adecuada representatividad territorial del estudio.

Duración de la entrevista: 4-5 minutos aproximadamente.

Fechas del trabajo de campo: 16 a 23 de febrero de 2026.

Persona jurídica que realizó el estudio: GAD3 Colombia S.A.S

Profesionales que realizan la encuesta: Dr. Narciso Michavila Núñez, Javier Sánchez García y Mario Martín Fernández.