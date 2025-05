Carla Giraldo, de ‘La casa de los famosos’, confesó la tristeza que afronta; Marcelo Cezán le demostró su cariño

Carla Giraldo es una presentadora y actriz colombiana, quien se destacó en la televisión a partir de sus 13 años de edad. La paisa logró consolidar su carrera gracias a producciones como ‘Me llaman Lolita’, ‘Loquito por ti’, ‘MasterChef Celebrity’ y por supuesto, su rol dentro de ‘La casa de los famosos’. El ‘reality’ está a punto de llegar a su fin contando, donde la tristeza comienza a aproximarse y ahora

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Karen Sevillano trató de maldita a Carla Giraldo y la presentadora no se quedó callada, “reparte y comparte”

Giraldo terminó siendo toda una sorpresa cuando fue confirmada como presentadora de ‘La casa de los famosos’, pues en gran medida ha sido conocida como actriz. A pesar de ello, ha logrado destacarse en la televisión colombiana a tal punto que el cariño de la gente sigue más presente que nunca.

Hace pocos días, el Canal RCN anunció que la gran final de ‘La casa de los famosos’ se dará el próximo 10 de mayo y los televidentes conocerán a quien se llevará el premio de los 400 millones de pesos. Ante esta situación, las palabras por parte de Carla Giraldo a través de sus redes sociales no se han hecho esperar asegurando: “Hoy me levanté melancólica… Si anoche te extrañé Marcelo Cezán no me imagino el resto de meses después de que termine esta temporada de ‘La casa de los famosos’. ¡Te adoro Edgar, gracias por tu amor, disciplina, sonrisas y consejos! Contigo la vida es más bonita".

Horas más tarde, las palabras por parte de Marcelo Cezán no se hicieron esperar destacando: “Mi Carlita bella. Sabes cuanto te quiero. Y sí. También te voy a extrañar muchísimo”. Asimismo, varios de los seguidores de ambos presentadores no dudaron en referirse al tema reiterando: “La dupla ganadora. Saludos desde Venezuela Lolita“, ”Gran temporada“, ”Bellos, ¿o sea que ya Marcelo no estará más contigo?

¿Quién es el nuevo novio de Carla Giraldo, de ‘La casa de los famosos’?

Luego de su separación de Mauricio Fonnegra, se confirmó un nuevo noviazgo con Roberto Asis, un fotógrafo y modelo cartagenero, con quien llevan varios meses de relación, viajando a algunos lugares y por ende, siendo un apoyo en conjunto para cada uno de sus proyectos a nivel personal y profesional.