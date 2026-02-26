“Esto sí me dolió”, Vicky Berrio se pronunció sobre los rumores del fin del After Show de ‘La Casa de los Famosos’

Vicky Berrío es una comediante y actriz colombiana originaria de Antioquia, reconocida por su participación en la edición 2024 de MasterChef Celebrity Colombia. Su carrera artística comenzó en 1999 y se ha destacado en disciplinas como la improvisación, el clown y el manejo de títeres. A lo largo de su trayectoria, ha creado un show de stand-up comedy inspirado en las vivencias del campo, abordando con humor las labores cotidianas de las mujeres rurales.

Posteriormente, llegó a Vicky la propuesta de presentar el After Show de La Casa de los Famosos Colombia junto a Karen Sevillano durante la segunda temporada del reality. Desde entonces, este se ha consolidado como el espacio preferido por los televidentes para desmenuzar, sin filtros y con una dosis extra de picante, todo lo ocurrido en la gala principal del programa, llegando renovado para la tercera temporada en este 2026.

Sin embargo, la permanencia del show estaría en duda después del acogimiento que ha tenido la tercera temporada del reality, debido a que no ha generado el mismo impacto que la entrega del 2025. Por esto empezó a correr un fuerte rumor en redes sociales, en el que aseguran que quizá RCN y el reality den de baja el After Show de Karen y Vicky.

Así lo contó el periodista Carlos Ochoa, a partir de un video en donde habla un cambio en la programación habitual del Canal RCN, pues la serie ‘Enfermeras’ volvería a ser trasmitida a las 10:30 pm, horario del After. Aunque el canal ha justificado el movimiento como parte de una “programación especial” para optimizar el flujo de su audiencia nocturna, en redes sugieren que el formato podría no haber cumplido con las expectativas de sintonía en esta tercera temporada.

Solo hasta hoy se pronunciaron Karen y Vicky, indicando que realizarían un live juntas en la noche de este miércoles, pero antes, Sevillano tuvo un lindo gesto con su compañera y amiga de set, esto al enviarle un ramo de flores con un especial mensaje.

Por lo que Vicky, entre lagrimas expresó: “Yo creo que a mi nada me había dolido hasta que recibí este regalo, aquí si lo sentí, no soy capaz de leer esta frase, no soy capaz de leer esto tan bonito. Karen gracias, a ti te agradezco tanto, esa mujer es increíble, no saben todo lo que aprendí de ella, esto si me dolió“.

Mientras que la frase en la imagen decía: “Nunca la vida es de un solo color... A veces la vida nos habla de formas que no entendemos al principio y cerrar una puerta puede doler. pero muchas veces es la manera que tiene la vida de empujarnos hacia algo más grande... Ojalá algún día logres ver.”

En las últimas historias de Vicky, ya se mostró con Karen y junto a Catherine Ibargüen, por lo que live no tardaría en llevarse a cabo.