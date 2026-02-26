Miryan del ‘Desafío’ mostró su amor por Zambrano con sorpresivo tatuaje

‘El Desafío’ es el ‘reality’ de competencia física y supervivencia más longevo y exitoso de la televisión colombiana, producido por Caracol Televisión desde hace más de dos décadas. En este 2026, el formato continúa cautivando a la audiencia con su edición “Desafío XX”, donde deportistas de alto rendimiento y aficionados ponen a prueba su fuerza, resistencia mental y convivencia en la mítica “Ciudad de las Cajas”.

Le puede gustar: Novia de Jorge Rausch respondió a las críticas por su apariencia y dejó claro lo enamorada que está

¿Quién es el más reciente ganador del ‘Desafío XXI’?

El más reciente ganador del Desafío Siglo XXI (2026) es el atleta olímpico Anthony Zambrano, quien se coronó como el gran campeón el pasado 17 de febrero de 2026. Zambrano, reconocido medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, se llevó el título de Súper Humano junto a su pareja de competencia, Miryan. En medio de esta final histórica el deportista se llevó una suma cercana a los 600 millones de pesos.

A diferencia de otros años con pistas físicas tradicionales, la final consistió en una travesía tipo “rally” desde Tobia hasta Cartagena, donde los finalistas debían llegar por sus propios medios. El desenlace estuvo marcado por una sanción impuesta por el juez a la pareja finalista conformada por ‘Rata’ (quien quedó de subcampeón) y Valentina, debido a un uso indebido de redes sociales durante el trayecto, lo que le dio la ventaja definitiva a Zambrano.

Anthony Zambrano ha mencionado que parte de su premio será destinado a ayudar a su madre y a cumplir promesas hechas a excompañeros de la competencia como Leo y Rosa.

¿Qué pasó entre Miryan y Zambrano del ‘Desafío’?

Miryan y Zambrano del ‘Desafío’ iniciaron siendo compañeros para posteriormente ser parte del mismo equipo. En medio de la serie de acercamientos de los que fueron los protagonistas, su amorío dio de que hablar luego de que se vincula a Zambrano con otras dos exparticipantes del ‘Desafío’.

¿Cuál fue el tatuaje que se realizó Miryan del ‘Desafío’?

Luego de algunos meses siendo pareja oficialmente, Miryan compartió un video en el que mostró que se tatuó el nombre de Zambrano, es decir, Anthony en su cuello, demostrando así lo enamorada que está y lo feliz que está junto al exparticipante del ‘Desafío’.

Ante esta inesperada situación la serie de críticas no se hicieron esperar por parte de los usuarios asegurando que más allá del amor que siente Miryan por Zambrano esta termina siendo una decisión precipitada debido al tiempo de relación que llevan y también aseguran que existen otras formas de expresar el amor.