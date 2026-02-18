Zambrano y Miryan revelaron en qué invertirán el premio de ‘El Desafío Siglo XXI’

La gran final del Desafío Siglo XXI tiene a Zambrano y Miryan como una de las duplas más fuertes de la temporada, gracias a un recorrido marcado por la constancia, la confianza y una estrategia que va más allá de la fuerza física. A lo largo de la competencia, ambos han demostrado que su mayor ventaja está en pensar cada prueba antes de ejecutarla, apostándole a la inteligencia tanto como al rendimiento.

Durante la conversación previa a la final, explicó que su preparación junto a Miryan ha estado enfocada en detalles técnicos, especialmente en el manejo de cuerdas y nudos, habilidades clave en varias pruebas del reality. Según contó, él le ha enseñado técnicas para subir con mayor rapidez, asegurar mejor los agarres y evitar errores que puedan costar segundos valiosos en una competencia donde cada movimiento cuenta.

La estrategia de Zambrano para enfrentar la final se centra en repetir lo que les ha funcionado durante toda la temporada: disciplina, coordinación y análisis. La llamada “malicia indígena”, en sus palabras, consiste en leer la prueba antes de ejecutarla, identificar el mejor camino, saber cuándo acelerar y cuándo tomarse unos segundos para hacer las cosas bien. En una final, esos pequeños detalles pueden marcar la diferencia entre ganar o quedarse a las puertas del título.

Además, el atleta aseguró que este momento tiene un significado personal importante, pues lo compara con su pasado como medallista olímpico y lo ve como una nueva oportunidad para demostrar su nivel competitivo. Por eso, su enfoque no solo está en ganar, sino en competir con inteligencia, mantener la calma y no improvisar bajo presión.

De cara al último reto del Desafío Siglo XXI, la dupla ha dejado claro que su juego no será únicamente físico. Su apuesta está en la lectura estratégica de cada circuito, los pequeños trucos que ahorran tiempo y la conexión que han construido desde el primer día. Para Zambrano y Miryan, la clave de la final no será hacer más que los demás, sino hacerlo mejor.

¿Qué hará Zambrano y Miryan con el dinero del premio?

En medio de la expectativa por la final, Zambrano también fue claro sobre el destino que tendría el premio en caso de ganar. El competidor aseguró que su prioridad sería terminar varios negocios que ya había iniciado, pero que no ha podido concluir debido a su participación en la competencia. Para él, el premio representaría una oportunidad para estabilizar sus proyectos personales y darles continuidad a largo plazo.

Asimismo, explicó que otra parte del dinero estaría enfocada en su preparación deportiva, pues mantiene el sueño de volver a competir al más alto nivel. Zambrano señaló que su meta es retomar con mayor disciplina su entrenamiento y buscar nuevamente una medalla olímpica, lo que demuestra que su paso por el reality no solo responde al reto televisivo, sino también a un objetivo personal y deportivo mucho más ambicioso.