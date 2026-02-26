Novia de Jorge Rausch respondió a las críticas por su apariencia y dejó claro lo enamorada que está

Uno de los programas más exitosos del Canal RCN es ‘MasterChef Celebrity’ que ha estado presente durante 10 años, ganándose el cariño de los televidentes, ya que es considerado un formato fresco y para vivir en familia estando acompañado en cada una de sus versiones de todo un grupo de celebridades, quienes se encargan de mostrar su talento en la cocina.

Le puede gustar: Este es el sorpresivo motivo por el que Pipe Bueno no asistió al matrimonio de Jhonny Rivera

¿Quién es la exnovia de Jorge Rausch, de ‘MasterChef Celebrity’?

La exnovia de Jorge Rausch, jurado de ‘MasterChef Celebrity’ es Nathalie Monsalve, una modelo y empresaria colombiana, quien durante cinco años sostuvo una relación con el chef. Sin embargo, por proyectos diferentes, la ahora expareja decidió ponerle fin a su noviazgo y tomar caminos separados a pesar de que llevaban un buen tiempo viviendo juntos, apoyándose en sus respectivos proyectos profesionales y contando con una sólida relación.

¿Quién es la actual novia de Jorge Rausch, de ‘MasterChef Celebrity‘?

Luego de varios meses de su ruptura con Nathalie Monsalve, con quien llevaba una relación de más de siete años, Rausch volvió a encontrar el amor en Alejandra Rosales, una DJ colombiana con quien desde hace varios meses sostiene un noviazgo, aunque han sido pocas sus apariciones.

Ahora, en medio de una entrevista para ‘Lo sé todo’, Alejandra Rosales reveló detalles de su relación con el jurado de ‘MasterChef Celebrity’: “En redes, un poco más por redes, yo estaba viviendo en Alemania y él me comenzó a seguir, me invitó a un café y así fue (…) Muy respetuoso, él es muy respetuoso, él no te va a tocar un pelo si tú no quieres, desde el momento cero eso fue lo que me llamó la atención de Jorge (…) me enseña muchas cosas porque además estoy estudiando gastronomía ahora, yo le pido que me dé duro, me dé palo.

¿Qué pasó con la novia de Jorge Rausch, de ’MasterChef Celebrity’?

Luego de varios meses juntos, Jorge Rausch compartió una imagen junto a su pareja, Alejandra Rosales, en el que dejó claro que la joven es el amor de su vida y por ende, reiterando el amor que siente por ella.

Sin embargo, la serie de críticas no se han hecho esperar, según varios usuarios por la diferencia de edad, en la que varios aseguran que Rausch parecería el padre de Rosales y ante una aparente incomodidad frente a las fotos compartidas la joven dudó en salir a defenderse e indicar: “Para los que dicen que no tengo cara de ponqué, así siempre ha sido mi expresión por la vida, pero amo mucho a las personas, a tu Jorge”.