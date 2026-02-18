Andrea Serna mostró lo que no se vio al aire tras final del ‘Desafío’

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales con mayor acogida por parte de los televidentes, pues durante varios años ha llevado a la pantalla una amplia gama de producciones de entretenimiento que han logrado ganarse el cariño de los colombianos. Sin duda, el ‘Desafío’, ha sido una de ellas, pues lleva 20 años al aire, logrando ser todo un éxito temporada tras temporada.

Durante la noche de este 17 de febrero, el ‘Desafío’ llegó a su gran final dejando como ganadores a la dupla conformada por Zambrano y Myrian, quienes lograron destacarse desde el inicio de la competencia, logrando llevarse alrededor de 1.200 millones de pesos y por supuesto, el nombre del deportista de alto rendimiento en la respectiva copa.

Quienes se llevaron el segundo lugar fueron precisamente Rata y Valentina, quienes también demostraron su emoción por haber llegado a este punto de la competencia. Como es costumbre, la encargada de entregar el respectivo premio fue Andrea Serna, felicitándolos por lo logrado dentro del ‘reality’ y fuera de cámaras, es decir, a través de las redes sociales, la presentadora compartió un emotivo mensaje en medio de la celebración y el final de una nueva versión del ‘reality’.

“Y lo que no se ve al aire. Gracias por lograr estos instantes“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Andrea Serna, del ‘Desafío’, añadiendo fotos en compañía de los finalistas del ‘reality’. Cabe resaltar que a pesar de su rol como presentadora, la colombiana ha resaltado la fortaleza de cada uno de los participantes, ya que según ella no resulta sencillo afrontar cada una de las pruebas en los boxes, además de las condiciones a las que deben someterse si pierden algunos retos.

Andrea Serna Desafío tomada de las redes sociales de Andrea Serna Desafío

¿Quién es el exesposo de Andrea Serna, del ‘Desafío’?

La reconocida presentadora Andrea Serna vivió una historia de amor de “set de grabación” con el productor alemán Frank Scheuermann. Su unión, que fue una de las más comentadas en 2004, no solo se vivió en el altar, sino también tras bambalinas de grandes formatos como el ‘Factor X’, demostrando que el amor y la televisión a veces caminan por el mismo pasillo. Aunque la relación llegó a su fin en 2008, este capítulo marcó una etapa clave en la vida personal y profesional de la estrella del ‘Desafío’.