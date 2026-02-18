“Se tiraron el reality”: televidentes expresaron su disgusto por el formato de la final de El Desafío en redes sociales

La gran final del reality de Caracol, El Desafío Siglo XXI, no solo dejó a la dupla de Zambrano y Myriam como ganadores, sino también una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos televidentes cuestionaron la dinámica con la que se definió el desenlace del programa.

La final, que reunió a los cuatro mejores competidores de la temporada tras meses de exigentes pruebas físicas y estratégicas, se dividió en dos retos decisivos y no se resolvió completamente dentro del tradicional box, un elemento emblemático del formato.

Precisamente este cambio fue uno de los puntos más criticados por los seguidores del programa, quienes esperaban un cierre más alineado con la esencia del reality.

En plataformas como X, Instagram y TikTok, los comentarios no se hicieron esperar. Frases como “la final más mala que ha visto el Desafío”, “en la pista revolcaron a Zambrano” y “cómo se tiraron de feo ese reality” se repitieron entre los usuarios que siguieron la transmisión en vivo.

Muchos espectadores señalaron que la emoción del cierre se diluyó al dividir la definición en dos pruebas, en lugar de un enfrentamiento directo y contundente en el box, espacio que históricamente simboliza el clímax competitivo del programa.

Aunque la temporada mantuvo altos niveles de exigencia física durante su desarrollo, parte de la audiencia consideró que la final no estuvo a la altura del recorrido de los participantes. Algunos fans defendieron que los finalistas dieron todo en la pista, mientras que otros insistieron en que la estructura del último reto restó impacto dramático.

El reality, que durante meses construyó la historia de sus competidores y sus procesos dentro de la competencia, llegó a su última etapa con altas expectativas del público, lo que también elevó el nivel de exigencia frente al episodio final.

¿Qué dicen en sus redes sociales?

Pese a las críticas, la victoria de Zambrano y Myriam también fue celebrada por sus seguidores, quienes destacaron su constancia a lo largo de la competencia. Sin embargo, la conversación digital dejó claro que el debate sobre el formato de la final terminó siendo casi tan protagonista como el resultado mismo.

Así, la temporada cierra con un triunfo deportivo, pero también con una discusión abierta en redes sobre cómo debería definirse una final del Desafío, especialmente cuando se trata de uno de los momentos más esperados por la audiencia del reality.