Zambrano se convirtió en el ganador del ‘Desafío XXI’ 2026

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales más conocidos en el país, pues desde hace varios años se ha encargado de convertirse en el favorito por parte de los televidentes, contando a diario con varios programas de entretenimiento que dan de que hablar entre los televidentes e incluso llegan a convertirse en icónicos. Uno de ellos es el ‘Desafío’ que lleva más de 20 años al aire y a pesar del tiempo se corona como el más visto por los televidentes.

Luego de varios meses al aire, el ‘Desafío’ llega a su gran final este 17 de febrero, tras varias difíciles pruebas físicas y psicológicas. Durante esta prueba final quienes se disputan el gran premio son Zambrano, Miryan, Rata y Valentina.

¿Cuántos milones se lleva el ganador del ‘Desafío’, de Caracol?

Los ganadores del ‘Desafío XXI’ se llevarán un premio de 1200 millones de pesos, según lo mencionado este dinero se distribuirá en dos partes. En medio de la primera prueba que se llevó a cabo en el Box negro el triunfo se llevó Rata en compañía de Valentina, quedándose así con una suma de 600 millones de pesos, es decir un amplia ventaja contra los otros competidores.

En medio de su viaje a Cartagena de Indias y con el fin de seguir adelante con las pruebas, cada uno de los finalistas deberá llegar a este sitio para intentar llevarse la copa de los vencedores, encontrándose con otros 600 millones de pesos.

¿Quién es el ganador del ‘Desafío’ 2026?

En medio de los diferentes retos que tuvieron que enfrentar los finalistas, quien se llevó el título de ‘Super humano’ 2026 fue Zambrano un deportista de alto rendimiento, quien desde el primer capítulo destacarse debido a las habilidades físicas con las que cuenta.

En medio del nuevo reto de llegar a Cartagena, quienes llegaron en primer lugar fueron precisamente, Zambrano y Myrian, donde su emoción al llevarse el premio mayor como dupla fue evidente.