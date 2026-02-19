Familia de Zambrano de ‘El Desafío’ le hizo amoroso recibimiento tras ganar el programa

Caracol Televisión tiene uno de los programas concurso más queridos por los colombianos, ‘El Desafío’, formato que recientemente coronó como campeón Zambrano, quien recientemente llenó de ternura a sus fans al mostrar la amorosa bienvenida que le hizo su familia tras concretar este importante logro.

Previo a ganarse este reality, Anthony Zambrano llenó de orgullo a todo un país al ganarse una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, en los 400 metros masculino; presea a la que se le suma el oro que ganó en los Panamericanos de 2019, y su plata en el Mundial de Atletismo en el mismo año,

Myrian y Zambrano de El Desafío

Tras conseguir estas glorias, Zambrano aceptó el reto de Caracol para ser parte de ‘El Desafío del Siglo XXI’, formato en el que llegó a la gran final junto a su ‘parcera’ Miryan, llevándose cada uno $700 millones de pesos.

Tras esta aventura el guajiro fue recibido con gran cariño y amor por su familia, quienes le llevaron una sentida serenata con mariachis, algo que el superhumano dio a conocer por medio de varias historias de su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula 249.000 seguidores. Acá las emocionantes imágenes:

Zambrano reveló qué hará con el premio de ‘El Desafío del Siglo XXI’

Después de su triunfo, Zambrano señaló que el premio no solo significa un logro en el ámbito deportivo, sino también una oportunidad para fortalecer sus metas personales. Comentó que utilizará una parte del dinero para concluir varios emprendimientos que había comenzado antes de ingresar al programa y que tuvo que dejar en pausa mientras participaba en la competencia.

De igual manera, afirmó que invertirá en su preparación física, pues conserva el anhelo de regresar a competencias de alto nivel y buscar una nueva medalla olímpica. Para él, el reality fue solo un impulso; su verdadero objetivo va mucho más allá de la televisión.