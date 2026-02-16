Pareja de Juanda Caribe salió en defensa del influencer tras los ataques que ha recibido en ‘La Casa de los Famosos’

Juanda Caribe se ha consolidado como uno de los humoristas y creadores de contenido más polifacéticos del Caribe colombiano. Su carrera despegó gracias a su asombrosa capacidad para imitar voces de cantantes y personalidades, lo que lo llevó a destacar en programas como MasterChef Celebrity y más formatos del canal RCN.

Puede leer: Conozca el eliminado de la semana en ‘La Casa de los Famosos’, quien hizo parte de La Reina del Flow 3

Actualmente hace parte de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ en donde se venía ganando al público debido a sus personajes y todo el contenido que ha generado, pero con la llegada de Karola, los televidentes recalcaron que el influencer habría mostrado su verdadera personalidad. Esro al hacer un fuerte comentario sobre el físico de Karola:“Recoje las tetas que las tienes caídas”, a lo que ella reaccionó enseguida, “¿Qué las tengo caídas? y deliciosas también mi amor".

Al salir, se produjo una discusión acalorada entre Juanda Caribe y la creadora de contenido, pues el influencer le dio 24 horas para retractarse de las declaraciones que dio Jhorman Toloza, su esposo, frente a las cámaras. En ellas, el hombre le reprochó meterse con el físico de las mujeres y le entrego una pieza de ropa interior femenina para sus comentarios: “Se debe poner cuando quiera hablar de una mujer, ¿listo? Cuando quiera hablar de una mujer, se los pone", expresó.

Al respecto, Juanda indicó tras el congelado: “Si usted tiene algo en contra mío o tiene que hablar algo con mí o dígamelo a mí. Jamás en esta casa he hablado de sexo. Y si es así, pongo mi chaqueta y dónde me voy. Me voy hoy porque tengo una hija de 8 meses y jamás he hablado de sexo en esta casa”, expresó Juanda, para después decirle al jefe y a la producción en general que no iba realizar ninguno de sus formatos hasta que Alexa se retractara.

Por dicha razón han surgido miles de comentarios hacia el influencer, por lo que su pareja y madre de su hija, Sheila Gandara, dedicó un especial post en apoyo a Juanda Caribe: “Te admiro por tu capacidad de seguir adelante, de no rendirte, de aprender y crecer incluso en los momentos más retadores. Eso es lo que te hace grande. Eres un soñador que no se conforma, nuestra hija y yo somos tu casa, tu raíz, tu impulso, aquí siempre vas a encontrar paz, apoyo y amor incondicional. (...)”.

Añadiendo: “Eres un ser humano. Sientes, te equivocas, aprendes, evolucionas. Y eso no te resta valor, te hace real. La vida a veces sacude, pero también fortalece. Y yo creo profundamente en ti, en tu capacidad de crecer, de levantarte y de convertir cada experiencia en aprendizaje y sobre todo, confío en el propósito que Dios tiene contigo. Conoce tu corazón, tus intenciones y tus luchas. Y cuando uno camina de su mano, incluso las pruebas se transforman en bendiciones.”