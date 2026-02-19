Televidentes de RCN no bajan de “libreteado” el reality por audífono que se le vio a Alejandro Estrada

RCN tiene dentro de su extensa programación uno de los formatos más exitosos de los últimos tiempos, ‘La Casa de los Famosos’, reality que en su tercera temporada está en el ojo del huracán luego de que varios de sus televidentes se volcaran a las redes sociales a mostrar una serie de imágenes en la que se ve a uno de los participantes usar una especie de audífono por el que le estarían, presuntamente, enviando información. ¿Libreteado?

Alejandro Estrada es una de las celebridades con más ‘cancha’ que está presente en este formato, mismo que ha pasado por otros concursos como ‘MasterChef Celebrity Colombia’; algo que ha llevado a sus colegas a cogerlo con ‘pinzas’ debido a que conoce cómo funcionan este tipo de programas.

Pero más allá de eso, muchos de los televidentes están totalmente indignados por una captura de pantalla en la que se ve lo que sería un pinganillo en la oreja de Estrada; algo por lo que están pidiendo explicaciones y por lo que no están bajando el formato de “Libretiado”.

¿Quiénes han sido eliminados de ‘La Casa de los Famosos 3′?

A la fecha que se escribe este artículo, son seis las personas que se han tenido que despedir de la competencia y pasar por el ‘After Show’ de Karen Sevillano y Vicky Berrío: Jay Torres, Marilyn Patiño, Sara Uribe, Renzo Meneses, Sofía Jaramillo y Luisa Cortina.

Justamente Sara y Marilyn abrieron su corazón en Publimetro Colombia y compartieron varios detalles de su participación, además de dejar en claro si participarían nuevamente en un programa como estos.

Sara Uribe, quien ya ha estado en dos realities anteriormente, afirmó sin dudar que no volvería, señalando que esta experiencia fue suficiente para ella. En cambio, Marylin se mostró más entusiasta y aseguró que aceptaría participar en otro formato similar si se le presenta la oportunidad.

Otro de los aspectos, es que ya en varias ocasiones se les escucho diciendo que querían irse, frente a esto respondieron que era cierto, sobre todo Sara, quien dijo que había sido difícil tener que aguantar los conflictos y la comida, indicando que si suelen aguantar hambre.

También recalcó Marily: “Yo fui feliz, triste, estuve con las emociones a flor de piel, fui yo, como me defendí con argumentos en los posicionamientos desde mi educación y principios y valores, estoy contenta”, mientras que Sara: “Yo disfruté, obviamente ya estaba cansadita, ya me quería ir y sentía que ya se iba a poner pesada la casas con lo que venía, más comentarios fuertes, más agresiones, más hambre. Cada vez las emociones van jugando un papel muy fuerte y no quería verme involucrada ahí (...)“.