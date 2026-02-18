Yina Calderón sorprende al quedar como panelista en La Casa de los Famosos de Telemundo y no como participante, ¿qué pasó?

La sexta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo abrió sus puertas este 17 de febrero de 2026 con una mezcla explosiva de personalidades.Entre los habitantes que ya generan conversación destacan figuras como la icónica Laura Zapata, la ex-Miss Universo Lupita Jones, el polémico Sergio Mayer y el influencer Kunno, quienes prometen una convivencia cargada de estrategias y tensiones bajo la vigilancia 24/7 de “La Jefa”.

Con el regreso de Jimena Gállego y Javier Poza en la conducción, el reality ha iniciado con sorpresas tácticas y una audiencia conectada digitalmente, pero con una ausencia que sorprendió a muchos. Hace tan solo una semana las cuentas oficiales del reality afirmaron que Yina Calderón haría parte de la competencia, interpretandose que estaría dentro de la casa, pero con el estreno resultó que la colombiana será panelista, es decir que estará es comentando sobre el programa.

La llegada de Calderón a este formato ha estado llena de incertidumbres, pues la influencer y empresaria días antes también afirmó que ya no iba, esto porque muchas personas no la querían allí dentro. Sin embargo, cuando llegó el anuncio a las redes sociales de telemundo, Calderón se mostró muy emocionada, reconociendo que esto para ella era un sueño: “Si tiembla la casa, soy yo que voy entrando. Estoy confirmadísima para #LCDLF6. Sayayines: alisten maletas porque nos fuimos internacionales”, escribió.

Agregando:“Solo tengo que decir gracias a Dios, gracias papás, gracias hermanas, gracias, amigos, gracias a los sayas, gracias RD (haciendo referencia a La mansión de Luinny a finales de 2025), gracias RCN. Nuestro sueño se hizo realidad”. La huilense una vez más tiene el objetivo de cumplir su rol como villana, por los que en las respectivas publicidades del reality ha lucido extravagantes trajes que se han vuelto su sello en cada reality que ha estado.