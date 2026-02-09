Este es el inesperado cambio que tendrá ‘Barbarita’ en Sábados felices’, ¿adiós a un nuevo personaje?

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales con mayor acogida entre el público, buscando en cada una de sus producciones alcanzar un máximo nivel de audiencia. Una de las más icónicas, sin duda, es ‘Sábados felices’, que lleva más de 50 años al aire, contando con todo un grupo de humoristas que durante cada sábado alegran las noches de los televidentes.

Sin embargo, desde hace varias semanas los cambios y las salidas han estado más que presentes. Incluso uno de los humoristas más conocidos, como lo es ‘Alerta’, confesó durante el programa ‘La Corona TV’ que en pocos meses interpondrían una demanda contra el canal ante su descontento por algunas situaciones.

Lo cierto es que los cambios en ‘Sábados felices’ han sido más que evidentes y, durante la transmisión del mencionado programa, Ariel Osorio confesó que el acostumbrado personaje de ‘Barbarita’ no va más dentro de la producción de Caracol por motivos que aún son desconocidos: “Ojo, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Vamos a hablar de uno de los icónicos más emblemáticos del humor colombiano, vamos a ‘Sábados felices’. Vamos a uno de los personajes más queridos y recordados, me refiero a ‘Barbarita’, sí, la mujer de pelo blanco y gabán rojo (...) Llamaron a César Corredor, tranquilas, tranquilas, no lo van a echar. ¿Saben a quién pensionaron y a quién echaron? A ‘Barbarita’, porque mire, a César no lo van a sacar porque esto podría convertirse en un verdadero problema laboral. Porque está más o menos a dos años de su edad pensional, entonces lo van a dejar quieto.

Lo curioso es que en esta reunión donde convocaron a César Corredor, le dijeron, César a partir de este momento no puedes volver a interpretar a ‘Barbarita’“. No le dieron ningún motivo ni circunstancia, un golpe bajo; la orden es no vuelvas con ‘Barbarita’ (...) Además, anda con una rabia y una impotencia porque nadie le explica por qué no puede interpretar su icónico personaje“, fueron las declaraciones expuestas por parte del presentador.